A Lugano, Yverdon a pris une leçon de réalisme

Au Cornaredo, Yverdon Sport s'est incliné face à un FC Lugano efficace et qui n'a pas eu à forcer son talent pour prendre les trois points (2-0). Hugo Komano et les supporters nord-vaudois attendent maintenant de pied ferme le FC Bâle au Municipal.

Lugano a pris le dessus sur Yverdon ce dimanche au Cornaredo. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Après deux revers consécutifs, face à Lausanne mardi et à Lugano ce dimanche, les joueurs yverdonnois ont eu droit à une petite discussion avec leurs supporters au Cornaredo. Il ne faut toutefois pas prendre cela comme un signe de crise. Après tout, YS pointe actuellement à la huitième place du classement, à cinq points du top six et sept unités devant la lanterne rouge Winterthour.

Quel a donc été le fond de cette discussion? «C'était un discours encourageant, répond Hugo Komano, fier de la cinquantaine de supporters ayant entrepris le long déplacement vers le Tessin. Nous avons conscience que perdre 2-0 à l'extérieur reste compliqué, mais la première chose qu'ils nous ont dite, c'est qu'on se verra au Municipal pour affronter Bâle, qu'il ne faut pas lâcher. Ils sont raisonnables et lucides dans leurs paroles et nous n'avons aucun scrupule à tout donner sur le terrain pour eux.»

Lugano s'impose sans forcer

«Tout donner» n'aura toutefois pas suffit à Lugano, où les Bianconeri n'auront pas eu à forcer leur talent pour venir à bout d'YS et ainsi rejoindre Zurich en tête de la Super League. Les joueurs de Mattia Croci-Torti ont pu compter sur une certaine efficacité devant le but de Paul Bernardoni, lequel n'a pas réussi les miracles habituels. En première mi-temps par exemple, les Luganais ne se sont en effet montrés très dangereux qu'à une seule reprise, mais ont quand même pu ouvrir la marque grâce à Renato Steffen (36e). «Ce but nous fait du mal», juge Hugo Komano.

YS avait en effet plutôt bien commencé la rencontre et même s'il peinait, comme Lugano, à se créer des situations devant le but adverse, il avait au moins le mérite de rester bien compact et de repousser les incursions de Renato Steffen et cie. Cette réalisation est d'autant plus regrettable qu'elle tombe après une erreur individuelle, Mauro Rodrigues glissant et permettant au contre tessinois de faire trembler les filets quelques secondes plus tard.

YS connait des difficultés sur le plan offensif

De l'autre côté, au retour des vestiaires, Marley Aké n'a lui pas su profiter d'une erreur de placement de la défense luganaise pour tromper Amir Saipi. L'international kosovar a pu dévier la tête du Français en corner et ainsi contrer la plus belle chance de but des Yverdonnois de toute la partie. Comme face à Lausanne mardi donc (0-3), les Nord-Vaudois n'ont pas su convertir une chance de but, tombée un peu de nulle-part, sur une touche, qui aurait pu relancer leurs affaires.

«Nous peinons encore à nous trouver sur certaines transitions. Aujourd'hui, nous donnions beaucoup sur le plan défensif et nous manquions de lucidité lorsqu'il fallait repartir de l'avant», explique l'attaquant yverdonnois, «frustré» par ce résultat après la débauche d'énergie fournie. Celle-ci s'est d'ailleurs faite ressentir sur le deuxième but luganais, lorsque le capitaine William Le Pogam s'est fait enrhumer par le nouvel entrant Mattia Zanotti, lequel a pu servir sur un plateau Ignacio Eliseda, seul au deuxième poteau (72e).

«Il n'y aura pas d'excuse»

Le score aurait même pu être encore plus large, si Mohamed Belhadj s'était montré plus adroit devant Paul Bernardoni (68, 81 et 83e) ou si Marley Aké n'avait pas sauvé sur sa ligne une frappe de Kacper Przybylko (88e). «Lugano est une bonne équipe, qui joue le titre, reconnait Hugo Komano. Mais je pense que nous ne déméritons pas, nous avons notre carte à jouer dans ces matches-là.»

Prochain rendez-vous pour Alessandro Mangiarratti et ses joueurs: la réception samedi prochain du FC Bâle au Municipal (18h). Une nouvelle rencontre qui s'annonce également loin d'être simple face à des Rhénans qui en ont planté cinq à Winterthour au Parc Saint-Jacques. «Tant mieux si on joue contre un FC Bâle en forme, il n'y aura pas d'excuse, lance Hugo Komano. On n'est de toute façon pas du genre à espérer des matches faciles. On a conscience que chaque rencontre sera compliquée, qu'il faudra se battre pour aller chercher des points. On va continuer et affronter Bâle pour gagner.»