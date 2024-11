Une tension à l'AC Milan pourrait avoir un impact jusqu'à Genève

La relation tendue entre Paulo Fonseca et Rafael Leao à l'AC Milan profite à Noah Okafor. L'attaquant suisse pourrait encore être titularisé ce samedi contre Monza, relançant sa carrière et ses chances en sélection. Potentiellement aux dépens de Dereck Kutesa.

Noah Okafor est de retour en forme du côté de Milan. Photo: AFP

Bastien Feller Journaliste Blick

La tension monte du côté de l'AC Milan où Paulo Fonseca et Rafael Leao semblent ne plus du tout être sur la même longueur d'onde. L'entraîneur portugais, arrivé cet été en Lombardie, ne paraît plus du tout faire confiance à son attaquant, lequel n'a plus le statut de titulaire indiscutable qu'il possédait lors des quatre dernières saisons.

Le Portugais passé par le Sporting et Lille ne fait de son côté pas tout pour plaire à son nouvel entraîneur qui considère son implication comme insuffisante. En effet, son début de saison et plus que moyen, avec un petit but et trois passes décisives seulement et surtout une attitude, nonchalante, qui dérange donc de plus en plus les tifosi rossoneri.

Tension sur la ligne Fonseca-Leao

Cette situation fait cependant un heureux: Noah Okafor. Arrivé sur la pointe des pieds à Milan à l'été 2023, le Bâlois a connu une première saison compliquée, avec seulement 871 minutes de jeu réparties sur 28 journées de championnat. L'international suisse profite ainsi de cette situation, lui qui a été titularisé à la place du numéro dix lors des deux dernières rencontres de Serie A, pour accumuler les minutes de jeu.

Okafor devrait même être à nouveau titualire face à Monza, ce samedi (20h45), comme l'annonçait la «Gazzetta dello Sport» vendredi. Une situation qui doit réjouir Murat Yakin, lequel ne l'a pas sélectionné tant en septembre qu'en octobre et qui semble en attendre plus de ce talent suisse.

Noah Okafor plus décisif sur l'aile qu'en pointe

Ce d'autant plus qu'il a montré, tant à Bâle qu'à Salzbourg, qu'il possède d'énormes qualités techniques et de percussion. Reste que celles-ci se manifestent que lorsqu'il évolue sur un côté, gauche de préférence. Poste que tant le sélectionneur national que Stefano Pioli (son premier entraîneur à Milan) ne lui confiaient pas, préférant le voir évoluer en pointe, là où il ne parvient pas à se montrer et à faire valoir sa vitesse notamment.

Face à l'Udinese (1-0) à la mi-octobre, comme face à Bruges quelques jours plus tard en Ligue des champions (3-1), Okafor occupait justement ce rôle d'ailier gauche. Et les deux fois, il a été décisif. En percutant balle au pied et créant le décalage qui a ensuite amené le seul but du match contre les Bianconeri, puis, sur une action plus ou moins similaire, en offrant une passe de goal à Tijjani Reijnders.

Un retour en forme qui pénalise Kutesa?

En deux semaines, et avant de voir ce qu'il sera capable de réaliser face à Monza ce samedi, le Bâlois s'est replacé dans la course à une sélection pour le mois de novembre. Un timing qui pourrait faire du mal à Dereck Kutesa, lequel se montre très bon en Super League depuis le début de la saison et qui trône d'ailleurs en tête du classement des buteurs (9 buts).

Murat Yakin prononcera-t-il son nom jeudi prochain, date de la révélation de sa dernière liste de l'année? Rien n'est moins sûr désormais. Ce d'autant plus qu'un autre prétendant, plus jeune (22 ans) et qui évolue dans un championnat plus qualitatif que la Super League, pointe le bout de son nez. Titulaire indiscutable avec l'équipe de Suisse M21 et après s'être imposé du côté de Gent en Belgique, Franck Surdez mériterait également d'être rapidement vu avec les A.

Le Genevois, qui a récemment envoyé un message au sélectionneur, pourrait ainsi payer le retour en forme du Milanais, l'éclosion du jeune neuchâtelois, mais également la polyvalence de certains autres internationaux (Dan Ndoye, Fabian Rieder, Zeki Amdouni). Parviendra-t-il tout de même à s'en défaire? Réponse dans quelques jours.