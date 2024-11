Grosse frustration pour Granit Xhaka! Photo: keystone-sda.ch 1/10

Nicolas Horni

Le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart se sont affrontés vendredi soir dans un match au sommet qui promettait beaucoup! Tous les parieurs étaient unanimes: ce match allait être synonyme de buts à foison. Mais le score final a été de 0-0, aucun but n'ayant été marqué dans ce match intense, le Bayer Leverkusen se heurtant soit aux montants du but d'Alexander Nübel, soit au gardien lui-même. A la place de la victoire tant attendue, Leverkusen n'a récolté qu'un point et de la frustration. Spécialement Granit Xhaka.

«Nous sommes déçus. C'était notre meilleure performance de la saison. Avec le ballon, sans le ballon, nous avons travaillé très intensément et nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. On aurait dû être récompensés», a déclaré le capitaine de la Nati après le match sur la chaîne de télévision Dazn.

«Est-ce que cela aurait dû être rouge?»

Mais ce n'est pas seulement le deuxième match nul consécutif de Leverkusen qui fait parler après le match, mais aussi un carton jaune à l'adresse de Granit Xhaka. Peu après la mi-temps, l'attaquant de Leverkusen Victor Boniface se dirige seul vers le but de Stuttgart, mais il est rattrapé fautivement par Atakan Karazor. Mais au lieu d'un rouge contre Stuttgart, c'est un coup de sifflet contre Leverkusen qui est donné! En effet, sur l'action précédente, Florian Wirtz et Maximilian Mittelstädt se sont croisés et le joueur de Stuttgart est tombé, ce qui a poussé l'arbitre à prononcer une faute contre Leverkusen.

C'en était trop pour Granit Xhaka, qui saisit l'arbitre Daniel Siebert par le bras et proteste ensuite avec véhémence, comme d'autres coéquipiers. «Est-ce que cela aurait dû être rouge?», s'interroge le journal «Bild» après le match et titre: «Le court-circuit de Xhaka contre l'arbitre!» Le capitaine de la Nati écope finalement seulement d'un carton jaune.

L'arbitre Daniel Siebert reconnaît son erreur

Après le match, Granit Xhaka s'énerve contre la décision de l'arbitre: «Où doit aller Florian Wirtz? C'est très malheureux. C'était une décision à 50-50 de l'arbitre et il a pris une décision contre nous. C'est très dommage, il y aurait eu une grande opportunité».

Ce n'est pas la première fois que le capitaine de l'équipe nationale suisse s'énerve contre Daniel Siebert. En septembre, celui-ci avait sifflé le match de la Suisse contre le Danemark. Granit Xhaka avait alors commis une grosse faute, qui lui avait valu un rouge. Il n'avait pas pu cacher sa frustration après l'expulsion de Nico Elvedi, jugée injuste. «Je n'ai jamais rien vu de tel», s'était-il alors énervé, parlant même d'un «énorme scandale».

Au moins, cette fois, il a évité le rouge. Daniel Siebert a d'ailleurs fait amende honorable concernant l'action litigieuse. «J'ai sifflé une faute de Karazor sur Boniface et l'annonce de la première faute, celle de Florian Wirtz, est arrivée un peu trop tard. Je comprends l'agitation qui a suivi de la part des joueurs et des bancs de touche lorsqu'il y a de l'agitation. Il y avait une raison objective», a reconnu l'arbitre.

Mais le Bayer Leverkusen en ressort frustré tout de même, car il est bien possible qu'après les matches de samedi (le Bayern contre Union Berlin et Leipzig à Dortmund en crise), l'écart avec la tête de la Bundesliga continue de se creuser.