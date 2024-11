Malgré son potentiel, Randal Kolo Muani joue de moins en moins avec le PSG. Plusieurs clubs européens, dont Borussia Dortmund et Manchester United, s'intéressent à lui pour le prochain mercato d'hiver.

L'avenir de l'attaquant de l'équipe de France Randal Kolo Muani au PSG apparaît sans issue alors qu'il ne semble plus du tout faire partie du projet de jeu de Luis Enrique, au point qu'un départ dès cet hiver est envisageable.

Plus les semaines passent, moins «RKM» joue avec le PSG. Même à 3-0 et à onze contre dix face à l'OM au Vélodrome dimanche dernier, l'international français, sous contrat jusqu'en 2028, est resté sur le banc. Idem samedi contre Lens (17h00) au Parc des Princes?

Depuis le début de saison, après un premier exercice déjà timide (9 buts), il ne fait plus partie du plan de jeu de Luis Enrique, qui prône le jeu de possession, selon une source proche du club. Le club parisien pourrait s'en séparer dès le mercato d'hiver.

Contacté par l'AFP, l'entourage de l'attaquant de transition acheté 90 millions d'euros par Paris à l'Eintracht Francfort à l'été 2023, n'a pas fait de commentaire.

Selon le journal L'Equipe, plusieurs clubs européens (Borussia Dortmund, Juventus Turin ou Manchester United) sont intéressés par son profil.

A ce jour, Kolo Muani a joué 375 minutes cette saison, avec deux titularisations et deux buts en Ligue 1, moins que Marco Asensio (412 minutes) et surtout que Lee Kang-In (718), alors même que Gonçalo Ramos, attaquant de pointe comme lui, est blessé depuis août. Ce forfait n'a rien changé pour le vice-champion du monde 2022, qui n'a pas pu profiter du départ de Kylian Mbappé, car son heure n'est jamais venue.

«Je fais confiance à ce que je vois en match et en entraînement»

«Je compte sur tous mes joueurs sans exception. Je fais confiance à ce que je vois en match et en entraînement. Un joueur qui ne joue pas peut renverser la situation à l'entraînement. Je peux donner ou retirer du temps de jeu en fonction de ce que je vois et ce que je considère comme meilleur pour l'équipe», a expliqué vendredi Luis Enrique en conférence de presse.

Interrogé sur l'état mental de «RKM» avec ce temps de jeu réduit, l'entraîneur espagnol a répondu plus généralement que «l'ambiance est très bonne et y avait déjà une situation similaire l'année dernière. Ceux qui sont arrivés apportent beaucoup, sur le plan personnel et footballistique. Mais ce n'est pas facile, ils sont forts, beaux, ils font ce qu'ils veulent dans la vie donc ils n'ont pas de mal à être heureux».

En choisissant d'aligner des milieux offensifs en faux N.9 plutôt que le Français, l'entraîneur parisien démontre encore une fois qu'il préfère mettre en place un collectif imprévisible avec des milieux qui se projettent, des ailiers explosifs et des latéraux qui prennent la profondeur.

«Je cherche toujours la meilleure version de Kolo Muani et je pense que vous allez voir sa meilleure version. Et quand il a tous ses moyens, c'est un joueur de très haut niveau», déclarait en septembre Luis Enrique.

Mais depuis cette déclaration, l'international français a très peu joué sous le maillot du PSG. A l'inverse, avec le maillot bleu de France, RKM est le joueur le plus efficace du moment: il a été encore décisif contre la Belgique en octobre (2-1) et a délivré une passe décisive face à Israël (4-1) en Ligue des Nations.

Depuis, Kolo Muani, forfait contre Strasbourg à la suite d'une petite entorse à une cheville, a joué moins de dix minutes dans le couloir gauche face au PSV Eindhoven en Ligue des champions (1-1) et n'a pas foulé la pelouse du Vélodrome lors du «classique».

L'ancien Nantais attend désormais les trêves internationales comme une bouffée d'air. La prochaine respiration arrivera rapidement, dès le week-end des 8-9 novembre.