Après neuf ans, Sion est de nouveau européen et peut remercier le FC Saint-Gall. Christian Constantin a appris cela entouré de tambours et de trompettes.

Alain Kunz

Tout le Valais a croisé les doigts pour le FC Saint-Gall. Avec la victoire en Coupe de Suisse des Brodeurs, c'est désormais officiel: le quatrième de Super League participera aux qualifications de Conference League.

Le président Christian Constantin est soulagé: «Merci à Saint-Gall. Mais à la fin, c'est nous qui avons obtenu cette quatrième place. Et que Saint-Gall soit récompensé par ce titre après son bon championnat, c'était tout simplement logique. Sans le carton rouge, le match se serait terminé sur le score de 5-0.»

Ce pragmatisme n'indique toutefois pas que, du côté du FC Sion, on va déboucher le champagne pour la qualification obtenue. Pas du tout. Mais Christian Constantin a tout de même pris connaissance de la nouvelle entouré de tambours et de trompettes. «J'étais au festival des fanfares à Savièse. Ils m'ont invité parce que je suis sponsor. J'ai donc regardé le match sur mon téléphone portable.» Pas de champagne. Mais une petite bouteille de Fendant, au moins? «Il y avait un petit verre à l'apéro, oui.»

Qui seront les adversaires?

CC tempère et rappelle que son club est encore loin d'être européen. Entrer en phase finale sera très difficile pour l'équipe qui va entrer au deuxième tour des qualifications. Pour le moment, les Valaisans ne savent pas encore s'ils seront têtes de série ou pas. S'ils le sont, le club maltais de La Valette figure sur la liste des potentiels candidats. Tout comme le Valur Reykjavik islandais, le Vikingur féroïen, le Dila Gori géorgien ou encore le Turan Tovuz azerbaïdjanais.

En cas de basculement dans la catégorie «unseeded», du très lourd (Braga, Ajax, Copenhague ou encore Panathinaïkos) pourrait débarquer à Tourbillon fin juillet.

Aucun joueur n'est à vendre

La mission de l'entraîneur Didier Tholot est donc difficile. À l'inverse, en championnat, il a déjà atteint l'objectif de la saison prochaine lors de la saison écoulée. Quel est donc le nouvel objectif du Français? «Tout d'abord atteindre la phase finale de Conference League, répond Christian Constantin. C'est déjà un premier objectif qui arrive très tôt. Et puis, en règle générale, on ne veut pas faire moins bien que la saison dernière. Même s'il a une longueur d'avance sur le plan établi. Mais ce qui est important, c'est surtout de constater des progrès.»

L'Europe attire Christian Constantin. C'est aussi pour cette raison qu'il déclare: «Aucun joueur n'est à vendre.» A cela s'ajoute le fait que Winsley Boteli a signé un contrat avec les Valaisans, jusqu'en 2030. Trois nouveaux joueurs viendront s'ajouter: un défenseur, un numéro six et un joueur offensif. «Ce sera un avantage d'aborder la qualification pour la Conference League avec une équipe totalement rodée», se réjouit Didier Tholot.