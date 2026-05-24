Le FC Sion connaît une partie de ses adversaires potentiels pour le deuxième tour qualificatif de la Conference League. Avec quelques destinations très lointaines au menu.

Bastien Feller Journaliste Blick

Les supporters valaisans peuvent commencer à faire leur valise. Didier Tholot a sans doute eu chaud dans le désert tunisien en voyant le portier saint-gallois être expulsé avant la pause de la finale de Coupe face au SLO (3-0), mais son FC Sion est bel et bien qualifié pour le deuxième tour qualificatif de la Conference League.

Reste désormais à connaître la destination. Le site spécialisé Kassiesa permet de se faire une première idée. Et comme pour le Lausanne-Sport l’été dernier, le déplacement pourrait s’annoncer «exotique» à l’échelle européenne. Ainsi, le club maltais de La Valette figure sur la liste des potentiels candidats. Tout comme le Valur Reykjavik islandais, le Vikingur féroïen, le Dila Gori géorgien ou encore le Turan Tovuz azerbaïdjanais.

Il y en a pour tous les goûts

Pour ceux qui n’aiment pas prendre l’avion trop longtemps, il pourrait également y avoir des destinations plus facilement accessibles. Deux clubs suédois de Göteborg (GAIS et IFK) figurent dans la liste, tout comme des formations hongroises (Debrecen et Paksi), irlandaises (Derry City et Shelbourne) ou encore slovènes (NK Aluminij, NK Koper et NK Bravo).

Ces affiches sont soumises à la condition que le FC Sion, qui dispose du coefficient national pour son classement (6.940), reste dans la partie «seeded» du tirage au sort du 17 juin prochain à Nyon. À l’heure actuelle, les Valaisans, qui devront passer trois tours pour atteindre la phase finale de la compétition, se trouvent du bon côté d’un tableau qui peut encore évoluer en fonction des dernières compétitions nationales qui n’ont pas rendu leur verdict et du premier tour qualificatif de la Conference League.

Il faut espérer, pour Didier Tholot et ses joueurs, le statu quo. Sinon, en cas de basculement dans la catégorie «unseeded», du très lourd (Ajax, Copenhague ou encore Panathinaïkos) pourrait débarquer à Tourbillon fin juillet, même si quelques adversaires plus abordables, là aussi issus des quatre coins d'Europe, figurent aussi parmi les «seeded» (Milsami Orhei en Moldavie, le HB Torshavn aux Îles Féroé ou encore le Levadia Tallinn en Estonie). Les rencontres se dérouleront les 23 et 30 juillet, dans un ordre domicile-extérieur encore à définir.