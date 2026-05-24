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Les Valaisans sont européens
Voici les premiers adversaires potentiels du FC Sion en Conference League

Le FC Sion connaît une partie de ses adversaires potentiels pour le deuxième tour qualificatif de la Conference League. Avec quelques destinations très lointaines au menu.
Publié: 18:37 heures
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
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Le FC Sion retrouve la Coupe d'Europe.
Photo: keystone-sda.ch
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Bastien FellerJournaliste Blick

Les supporters valaisans peuvent commencer à faire leur valise. Didier Tholot a sans doute eu chaud dans le désert tunisien en voyant le portier saint-gallois être expulsé avant la pause de la finale de Coupe face au SLO (3-0), mais son FC Sion est bel et bien qualifié pour le deuxième tour qualificatif de la Conference League.

Reste désormais à connaître la destination. Le site spécialisé Kassiesa permet de se faire une première idée. Et comme pour le Lausanne-Sport l’été dernier, le déplacement pourrait s’annoncer «exotique» à l’échelle européenne. Ainsi, le club maltais de La Valette figure sur la liste des potentiels candidats. Tout comme le Valur Reykjavik islandais, le Vikingur féroïen, le Dila Gori géorgien ou encore le Turan Tovuz azerbaïdjanais.

Il y en a pour tous les goûts

Pour ceux qui n’aiment pas prendre l’avion trop longtemps, il pourrait également y avoir des destinations plus facilement accessibles. Deux clubs suédois de Göteborg (GAIS et IFK) figurent dans la liste, tout comme des formations hongroises (Debrecen et Paksi), irlandaises (Derry City et Shelbourne) ou encore slovènes (NK Aluminij, NK Koper et NK Bravo).

Ces affiches sont soumises à la condition que le FC Sion, qui dispose du coefficient national pour son classement (6.940), reste dans la partie «seeded» du tirage au sort du 17 juin prochain à Nyon. À l’heure actuelle, les Valaisans, qui devront passer trois tours pour atteindre la phase finale de la compétition, se trouvent du bon côté d’un tableau qui peut encore évoluer en fonction des dernières compétitions nationales qui n’ont pas rendu leur verdict et du premier tour qualificatif de la Conference League.

Il faut espérer, pour Didier Tholot et ses joueurs, le statu quo. Sinon, en cas de basculement dans la catégorie «unseeded», du très lourd (Ajax, Copenhague ou encore Panathinaïkos) pourrait débarquer à Tourbillon fin juillet, même si quelques adversaires plus abordables, là aussi issus des quatre coins d'Europe, figurent aussi parmi les «seeded» (Milsami Orhei en Moldavie, le HB Torshavn aux Îles Féroé ou encore le Levadia Tallinn en Estonie). Les rencontres se dérouleront les 23 et 30 juillet, dans un ordre domicile-extérieur encore à définir.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athènes
AEK Athènes
6
7
13
4
Sparta Prague
Sparta Prague
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mayence
FSV Mayence
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
6
5
10
11
Lech Poznan
Lech Poznan
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FC Shkëndija
FC Shkëndija
6
-1
7
23
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
6
-8
7
27
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
6
0
6
28
Legia Varsovie
Legia Varsovie
6
0
6
29
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
Rapid Vienne
Rapid Vienne
6
-11
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
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