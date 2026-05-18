Didier Tholot: «Pendant la finale, je serai dans le désert»

Didier Tholot suivra peut-être la finale de Coupe de Suisse depuis le désert tunisien ce dimanche. Avec, au bout, un possible ticket européen pour le FC Sion.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Ça fait désormais dix matches qu'on ne perd pas», n’a pas manqué de rappeler Didier Tholot après le nul obtenu en fin de match à Berne dimanche (3-3). Sion termine ainsi sa saison à la quatrième place, au terme d’un Championship Group maîtrisé: cinq matches, onze points. Mieux que Thoune, Saint-Gall, Lugano, Bâle et Young Boys. Le tout avec la manière, en affichant de vraies ambitions dans le jeu et malgré des déplacements périlleux à Bâle (2-0), à Saint-Gall (3-0) et donc dans la capitale (3-3).

Sur les 19 dernières rencontres de Super League, Sion se classe même troisième, à deux points du leader. «Le bilan est plus que positif. Si on nous avait dit il y a quelques mois qu’on serait quatrièmes à un moment donné de la saison, tout le monde aurait signé. On termine avec la meilleure défense et la meilleure équipe du tour final. Ça veut dire qu’il y a une progression réelle», se réjouit le technicien français, qui n’oublie pas où se trouvait le FC Sion il y a trois ans.

YB et Bâle vont-ils réagir?

«Il faut savourer ce qu’on est en train de construire. Et il ne faut pas oublier d’où vient ce club. Il n’y a pas si longtemps, Sion évoluait en deuxième division. Aujourd’hui, voir cette équipe lutter tout en haut du classement, devant Bâle ou Young Boys, c’est déjà une très grande performance. C’est le fruit du travail du groupe, du staff et de la direction», appuie le Bordelais, qui espère maintenant que la saison prochaine sera celle de la confirmation.

Mais l’entraîneur sédunois tient aussi à tempérer l’enthousiasme naissant. Son FC Sion a progressé, oui, mais il doit continuer à avancer étape par étape. «Il faut rester lucides. Dire aujourd’hui que Sion devra jouer le titre la saison prochaine, ce serait aller trop vite. Des clubs comme Bâle ou Young Boys vont revenir avec énormément de motivation et investir encore davantage. Pour eux, ne pas être européens est presque une anomalie. Notre priorité devra déjà être de confirmer une place dans le top 6. Ensuite, on verra jusqu’où on peut aller.»

«Je ne serai pas très tranquille»

Mais avant cela, place aux vacances. L’ancien attaquant a prévu de quitter le Valais dès ce lundi. Direction Bordeaux, puis la Tunisie. Suivre la finale de la Coupe de Suisse entre le Stade Lausanne-Ouchy et Saint-Gall devrait donc s’annoncer compliqué. Une victoire des Brodeurs enverrait son FC Sion au deuxième tour qualificatif de la Conference League.

«Je ne sais pas si j’aurai la possibilité de la regarder. Je crois qu’à ce moment-là, je serai dans le désert tunisien, donc ça risque d’être compliqué», rigole-t-il, tout en confiant que cet après-midi sera forcément particulier. «Entre 14h et 16h, je pense que je ne serai pas très tranquille.» Comme tout un canton.