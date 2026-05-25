Winsley Boteli signe à Sion pour quatre ans

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C'était dans l'air, c'est maintenant officiel: Winsley Boteli sera toujours sédunois lors de la saison 2026-2027, qui verra d'ailleurs le FC Sion retrouver la Coupe d'Europe. Les Valaisans, qui ont dû débourser une somme avoisinant les trois millions de francs, ont annoncé la nouvelle ce lundi matin. L'attaquant genevois de 19 ans, prêté la saison dernière par le Borussia Mönchengladbach avec option d'achat, s'est engagé pour quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2030.

«Winsley a parfaitement répondu à nos attentes cette saison. Au-delà de ses qualités sportives, il correspond totalement à l’état d’esprit et aux valeurs que nous voulons retrouver au sein du club. C’est un jeune joueur ambitieux, travailleur et attaché au collectif. Son engagement sur le long terme démontre notre volonté de construire sur la stabilité et de continuer à faire confiance aux jeunes talents suisses», explique Barthélémy Constantin, directeur sportif du club.

«Je suis très heureux de continuer avec le FC Sion. Dès mon arrivée, j’ai senti beaucoup de confiance de la part du club, du staff et des supporters. Cette saison m’a permis de progresser énormément et je suis convaincu que le meilleur reste à venir. J’ai envie de continuer à grandir avec cette équipe et de tout donner pour ce maillot», se réjouit de son côté Winsley Boteli, auteur de onze buts et d'une passe décisive en 38 apparitions, le plus souvent en sortie de banc.