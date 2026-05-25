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«Le meilleur reste à venir»
Winsley Boteli signe à Sion pour quatre ans

Le FC Sion sécurise l’un de ses jeunes talents offensifs. Winsley Boteli quitte définitivement Mönchengladbach pour s'engager jusqu’en 2030 avec les Valaisans.
Publié: il y a 52 minutes
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Winsley Boteli a signé un contrat de quatre ans au FC Sion.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

C'était dans l'air, c'est maintenant officiel: Winsley Boteli sera toujours sédunois lors de la saison 2026-2027, qui verra d'ailleurs le FC Sion retrouver la Coupe d'Europe. Les Valaisans, qui ont dû débourser une somme avoisinant les trois millions de francs, ont annoncé la nouvelle ce lundi matin. L'attaquant genevois de 19 ans, prêté la saison dernière par le Borussia Mönchengladbach avec option d'achat, s'est engagé pour quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2030.

«Winsley a parfaitement répondu à nos attentes cette saison. Au-delà de ses qualités sportives, il correspond totalement à l’état d’esprit et aux valeurs que nous voulons retrouver au sein du club. C’est un jeune joueur ambitieux, travailleur et attaché au collectif. Son engagement sur le long terme démontre notre volonté de construire sur la stabilité et de continuer à faire confiance aux jeunes talents suisses», explique Barthélémy Constantin, directeur sportif du club.

Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

«Je suis très heureux de continuer avec le FC Sion. Dès mon arrivée, j’ai senti beaucoup de confiance de la part du club, du staff et des supporters. Cette saison m’a permis de progresser énormément et je suis convaincu que le meilleur reste à venir. J’ai envie de continuer à grandir avec cette équipe et de tout donner pour ce maillot», se réjouit de son côté Winsley Boteli, auteur de onze buts et d'une passe décisive en 38 apparitions, le plus souvent en sortie de banc.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
55
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
FC Winterthour
38
-56
23
Barrages de relégation
Relégation
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