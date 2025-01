Yverdon Sport prend un bon point face au Servette FC

Yverdonnois et Servettiens se sont quittés sur un match nul ce samedi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Les 3070 spectateurs du stade Municipal n'ont pas eu droit à du grand spectacle ce samedi alors que leurs protégés d'Yverdon Sport recevaient le Servette FC, sans ses deux recrues Alioune Ndoye et Joseph Nonge (pas encore qualifiées) pour la première à domicile du nouvel entraîneur Paolo Tramezzani. Ce match nul, s'il fait les affaires des Yverdonnois dans leur lutte pour le maintien, n'arrange en aucun cas les Genevois qui espèrent eux rester au contact de la tête du classement.

Yverdon joue avec davantage d'envie

Sur sa lancée de son bon match à Zurich, Yverdon Sport entamait la rencontre de la même manière. Tant au niveau de son onze de base, avec le retour de Boris Cespedes sur le banc, qu'à celui de ses intentions. Aller chercher haut son adversaire, mettre de l'impact dans les duels à l'image de l'équipe de la saison passée lorsqu'elle évoluait à domicile. Ce samedi, c'est notamment Mateusz Legowski qui illustrait ce nouvel état d'esprit. De leur côté, les Genevois, qui perdaient Yoan Severin au quart d'heure après un choc avec son coéquipier Keigo Tsunemoto, ne semblaient visiblement pas prêts à répondre à cette intensité physique.

Reste que la technique de ces derniers a pu leur permettre de se créer l'une ou l'autre situation. La plus dangereuse? Une action tout en verticalité et un service de Timothé Cognat (placé un cran plus haut qu'Alexis Antunes comme face à Saint-Gall) dans la surface pour Dereck Kutesa, lequel voyait sa frappe être repoussée par Paul Bernardoni (31e). Du côté de l'équipe locale, pas grand-chose, si ce n'est deux tirs cadrés pas bien dangereux. L'équipe de Paolo Tramezzani manque encore de justesse technique dans les 30 derniers mètres pour pouvoir exploiter pleinement ses récupérations hautes. Chose que pourrait apporter Cristian Nunez, arrivé cette semaine de Banfield (Argentine), et qui a disputé les 20 dernières minutes de la partie.

Match nul logique

La seconde mi-temps partait plus ou moins sur le même rythme, même si lors du premier quart d'heure Servette semblait en vouloir davantage. Mais les hommes de Thomas Häberli se montraient encore et toujours impuissants face à l'organisation défensive yverdonnoise. Il fallait même attendre la 71e pour voir une frappe digne de ce nom. Mais Jérémy Guillemenot, tout juste entré en jeu, butait également sur un Bernardoni pas poussé dans ses retranchements.

Yverdon reculait peu à peu, mais pouvait compter sur le retour au jeu de Boris Cespedes pour se sortir de l'une ou l'autre situation compliquée. Sur le plan offensif en revanche, rien ou presque. Seul Varol Tasar se retrouvait en bonne position face à Joël Mall, qui a su s'interposer grâce à une sortie rapide, après avoir profité d'une mauvaise lecture de Steve Rouiller d'un ballon aérien (81e). Durant le temps additionnel, Tiemoko Ouattara en bonne position, voyait sa frappe être, elle aussi, stoppée par Bernardoni (93e) alors que l'essai lointain de Bradley Mazikou flirtait ensuite avec le poteau (97e).