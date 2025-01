1/5 Renato Steffen reste trois ans de plus au Tessin. Photo: Martin Meienberger

Lucas Werder

Renato Steffen s'est engagé pour trois nouvelles saisons avec le FC Lugano, lui qui est arrivé au Tessin à l'été 2022 en provenance de Wolfsburg. Dimanche, après le 2-2 face au FC Bâle, il a pris le temps de revenir sur ce contrat longue durée.

Vous avez enfin signé un nouveau contrat. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps?

Renato Steffen: Dans le football, de telles négociations prennent un peu de temps. Signer à nouveau un contrat de trois ans à l'âge de 33 ans, ce n'est pas courant. Mais comme j'ai plutôt l'impression d'avoir 30 ans, ce n'était peut-être pas si facile de négocier avec mon conseiller et moi (rires).



Mais à la fin, vous vous êtes mis d'accord.

Mon âge a bien sûr été un point de négociation. Mais j'ai pu étayer mes arguments avec mes statistiques. C'est pourquoi nous avons rapidement trouvé un terrain d'entente. Lugano et Steffen, ça a marché ces trois dernières années. Et je pense que cela va aussi marcher pour les trois prochaines années.

Pourquoi être resté à Lugano?

Nous avons eu beaucoup de succès ces trois dernières années. Je vois ici un bon projet, dans lequel beaucoup de choses sont faites correctement. Je veux continuer à en être un cadre de cette équipe et à transmettre mon expérience.

Avez-vous reçu des offres d'autres clubs? En Suisse ou à l'étranger?

Il n'a jamais été question de changer de club en Suisse. Et il aurait fallu que je reçoive une offre extrêmement lucrative de l'étranger, que je n'aurais pas pu refuser, ne serait-ce que pour des raisons financières, pour signer ailleurs. Lugano a toujours été mon premier choix.

Peut-on partir du principe que ce sera votre dernier contrat ?

J'aurai 37 ans lors de ma dernière année de contrat. Tous ceux qui me connaissent savent que je dois toujours me donner à 100% pour pouvoir jouer un match. Tout le reste ne serait pas moi. C'est pourquoi j'ai entamé les négociations en pensant que ce serait mon dernier contrat en tant que joueur.

Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous attend après votre carrière de joueur?

Bien sûr. Mais je ne me vois pas devenir entraîneur à l'heure actuelle. Bien que cela me plairait de diriger une équipe et de lui inculquer mon propre style de jeu. Mais je suis peut-être un peu trop impulsif (rires).

Quelles sont les autres options?

J'aimerais certainement rester dans le domaine du football, mais je suis très ouvert. Peut-être directeur sportif ou team-manager, ce que presque tout le monde veut faire désormais. Mais je pense qu'il faut être fait pour cela et savoir qu'après la carrière de joueur, il faut remonter du bas de l'échelle. En tant que team-manager, c'est certainement un avantage d'avoir été soi-même professionnel. On sait exactement ce dont les joueurs ont besoin.

Maintenant que vous allez passer encore trois ans au Tessin, devez-vous apprendre l'italien de manière plus intensive?

Je pense que je pourrais déjà donner une interview en italien. Le problème, c'est qu'on me connaît comme quelqu'un d'ouvert et de direct. Mais je dois être honnête: Quand il s'agit de parler italien, je suis un peu timide. Au sein de l'équipe, j'essaie déjà de parler de plus en plus. Mais mon objectif est certainement de maîtriser très bien l'italien au cours des trois prochaines années.

Ici, en petit comité, avec les journalistes, vous avez sûrement une phrase à dire?

Je la garde pour moi (rires).