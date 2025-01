Reto Ziegler commence à faire ses 39 ans et figure donc dans notre «Flop-Team» de la 19e journée. Un seul joueur d'une équipe romande se hisse d'ailleurs dans notre Top-Team. Logique, au vu des performances de Servette, Lausanne, Sion et Yverdon.

1/5 Xherdan Shaqiri déborde d'enthousiasme. Photo: freshfocus

Fussballredaktion

Qui a brillé et qui a déçu lors de cette reprise de Super League? Blick vous offre son point de vue!

La Flop-Team de la 19e journée

Paul Bernardoni (Yverdon): Le gardien d'Yverdon a fait un bon match dimanche au Letzigrund, si l'on fait abstraction de son épouvantable (et habituelle) qualité de passe. Mais arrive la 87e minute et cette envolée dans le vide. Le FCZ le remercie en marquant le but de la victoire.

Andrejs Ciganiks (Lucerne): La baisse de régime du Letton se poursuit. Il semble dépassé par les événements. Ses 20 pertes de balle dimanche à Lausanne en témoignent. Les adversaires s'en sont rendu compte et attaquent principalement de son côté.

Saulo Decarli (GC): Une bêtise sans précéden! Il donne deux coups de coude au visage de Théo Bouchlarhem et écope d'un rouge après 120 secondes. Et reçoit trois matchs de suspension.

Reto Ziegler (Sion): Il vient d'avoir 39 ans et il faut bien le constater: Une carrière fantastique s'achève peu à peu. Il n'y a pas que sur le but de GC que Reto Ziegler a mauvaise mine. Il rate également de nombreuses ouvertures.

Dominik Schmid (Bâle): On a presque de la peine pour lui. Le brassard de capitaine a disparu de son bras et, ce dimanche à Lugano, il a concédé un penalty flagrant et aurait dû être expulsé. Il reste dans les vestiaires à la pause par mesure de sécurité.

Jahnoah Markelo (Zurich): Au FC Zurich, on place de grands espoirs dans ce joueur de 22 ans. Dimanche, ses dribbles ont gelé dans le froid du Letzigrund. Et alors qu'il semble avoir le 1-0 au bout du pied avant la pause, ses nerfs lâchent.

Gaël Ondoua (Servette): D'habitude, il est le Général, son surnom officiel, mais contre le FC Saint-Gall, il est relégué au grade de Caporal. Beaucoup de mauvaises passes et un placement souvent défectueux.

Tyron Owusu (Lucerne): Il percute et va de l'avant, mais il est à l'origine de (trop) nombreuses pertes de balle lucernoises.

Hugo Komano (Yverdon): Certes, il y a des jobs plus amusants que de jouer au petit cheval blanc à la pointe de l'attaque à Yverdon. Mais quand on ne gagne que quatre duels sur douze et que l'on tarde à saisir sa seule chance, on s'amuse encore moins.

Cédric Itten (YB): Il a été aligné d'entrée à la place de Silvère Ganvoula, mais a été à peine visible. Une mauvaise lettre de motivation en vue d'autres titularisations.

Mauro Rodrigues (Yverdon):Ce n'est pas bon signe quand on est le joueur le plus discret d'une attaque pratiquement inexistante. Et ce n'est pas non plus une bonne chose d'être l'un des trois seuls joueurs que son entraîneur remplace pendant un match.

La Top-Team de la 19e journée

Stefanos Kapino (Winterthour): Le gardien de Winterthour Stefanos Kapino a tout sorti contre YB. 0-0, score final, en grande partie grâce à lui.

Daniel Denoon (Zurich): Ce n'est que cet été qu'il a signé son premier contrat professionnel et il est maintenant le successeur officiel du duo Nikola Katic/Mirlind Kryeziu. Et il fait bien son travail. Il a commis une erreur, mais on peut la pardonner à un jeune de 20 ans.

Albian Hajdari (Lugano): L'ancien junior du FC Bâle a largement compensé son erreur de position avant le 0-1 par son premier but de la saison, celui du 2-1.

Steve Rouiller (Servette): Il fêtera ses 35 ans en juillet et n'a jamais été aussi dangereux. Le défenseur central a déjà quatre buts à son actif cette saison et sa reprise directe contre le FC Saint-Gall est techniquement brillante.

Dirk Abels (GC): Ce sauvetage va certainement devenir viral. Dirk Abels sauve d'abord du pied face à Mohcine Bouriga, puis de la tête contre Dejan Sorgic. Les deux fois sur la ligne. Les deux fois à bout portant.

Lukasz Lakomy (YB): Prend le jeu à son compte, détermine le rythme, gagne presque tous les duels, distribue intelligemment le ballon. Et déjoue la seule véritable occasion de Winterthour grâce à un excellent tacle.

Ifeanyi Mathew (Zurich): Son temps au FC Zurich devrait s'achever cet été. Les supporters zurichois devraient donc l'apprécier tant qu'ils le peuvent. Sûr avec la balle, bonne finition, sauvetage dans ses propres seize mètres: il sait tout faire.

Tomas Veron Lupi (GC): Le ballon se loge au millimètre près dans la lucarne, avec la complicité de Reto Ziegler, le capitaine de Sion. Un but parfait, comme dans un rêve.

Xherdan Shaqiri (Bâle): La magie continue en 2025. Deux passes de rêve et un penalty transformé.

Willem Geubbels (Saint-Gall): L'homme qui valait 20 millions de dollars lorsqu'il est passé de Lyon ä Monaco est sans doute le joueur le plus rapide de la Super League. Il ouvre le score dès sa première occasion et bouge beaucoup à la pointe de l'attaque.

Bénie Traoré (Bâle): Commence de manière surprenante au poste de meneur de jeu et déstabilise ainsi complètement la défense tessinoise. Il obtient le penalty pour l'égalisation en fin de match.