Didier Tholot et le FC Sion veulent rebondir ce dimanche à Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Défait par Grasshopper (0-1) pour la reprise du championnat dans des circonstances particulières, en jouant à 11 contre 10 tout le match, le FC Sion est animé par un fort sentiment de revanche avant de se déplacer à Bâle dimanche après-midi (coup d'envoi à 16h30 au Parc Saint-Jacques).

Des lacunes analysées en vidéo durant la semaine

«On a analysé pourquoi on avait perdu ce match, on est allés au-delà de la frustration», assure Didier Tholot, qui a abordé trois points précis avec ses joueurs cette semaine. «La première chose, c'est qu'on s'est créés beaucoup de possibilités d'ouvrir la marque, mais qu'on ne l'a pas fait. Donc on doit avoir plus de conviction.» Le deuxième manquement? «Même à onze contre dix, on leur a laissé la possibilité d'y croire. On n'a pas été assez agressifs défensivement.» Et le troisième point? «Après avoir encaissé le but, on s'est trop précipités, on n'a pas assez joué sur la largeur.» Ces trois lacunes ont été observées et montrées aux joueurs en vidéo. «Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un manque d'envie. On n'a pas maîtrisé cette rencontre comme on le voulait, c'est tout», appuie l'entraîneur du FC Sion, qui avait eu des mots durs envers les joueurs entrés en jeu et qui, ce vendredi en conférence de presse, a élargi le constat à l'entier de l'équipe.

«Je suis mécontent de tout le monde»

«J'avais dit que j'étais mécontent des entrants, c'est vrai, mais en revoyant le match à la vidéo, je peux dire que je suis mécontent de tout le monde. Maintenant, il faut que ça nous serve, notamment pour trouver la solution contre des blocs bas.» Ce ne devrait pas être le cas ce dimanche à Bâle (16h30), où Didier Tholot n'entend cependant pas parquer le bus devant le but de Timothy Fayulu et frapper en contre. «Bâle, c'est une équipe qui n'aime pas trop défendre. A nous de leur poser des difficultés», explique le technicien.

Pour ce qui est de la percussion, il pourra compter sur Numa Lavanchy, de retour de suspension, et qui a trouvé «horrible» de regarder le match contre GC depuis les tribunes. Le latéral droit du FC Sion a des fourmis dans les jambes et est impatient de débouler sur son côté dimanche, mais il est conscient qu'il faudra trouver le bon équilibre, même si Bénié Traoré et Xherdan Shaqiri, pour ne citer que ces deux joueurs-là, sont des cadors sur le plan offensif, moins sur le plan défensif. «Mais je ne connais pas beaucoup d'ailiers qui aiment défendre, à part les nôtres», sourit Numa Lavanchy. Il est vrai que Théo Berdayes et Théo Bouchlarhem apprécient le travail défensif et aident souvent leurs coéquipiers, ce qui n'est pas le cas partout en Suisse.

Numa Lavanchy aime analyser ses adversaires directs

Alors, Numa Lavanchy va-t-il forcer les Bâlois à ne pas trop se livrer? «Oui, j'espère. Si je suis offensif, ils devront peut-être faire attention, mais je vais aussi et surtout penser moi à bien défendre! La force de frappe offensive du FC Bâle est très importante. Ce sera une question d'équilibre.» Que pense-t-il de l'ailier ivoirien, justement? «C'est dur de le cadrer, il est complet, il a de la percussion, de la technique.» Numa Lavanchy est d'ailleurs du style à vouloir en savoir le plus possible sur son adversaire direct avant la rencontre.

«Je regarde beaucoup de matches, donc je connais quasiment tous les joueurs de Super League. Quand il y en a un nouveau qui arrive, j'aime me renseigner sur son profil et j'en parle au staff, je demande à l'analyste vidéo s'il peut sortir quelque chose. Chaque joueur a ses actions types. Shaqiri, par exemple, on sait qu'il va partir sur son pied gauche, tout le monde le sait, mais pour d'autres, c'est important de bien se préparer», détaille-t-il.

Trois défenseurs centraux pour dimanche

En ce qui concerne les blessés, un point devait encore être effectué vendredi, notamment en ce qui concerne Baltazar et Noé Sow. «Pour Kevin Bua, ce sera sans doute un peu moins grave qu'initialement craint. La clavicule ne semble pas cassée, c'est une luxation. La gestion de la douleur fixera la durée de son indisponibilité.»

Mauvaise nouvelle par contre: Kreshnik Hajrizi a la grippe et ne s'est pas entraîné de toute la semaine. Le défenseur central valaisan n'entre donc pas en ligne de compte pour la rencontre de dimanche. Le FC Sion a donc sans doute trois défenseurs centraux valides pour ce déplacement: Gora Diouf, Reto Ziegler et le dernier arrivé Federico Barba. «Pour choisir ma charnière, que ce soit maintenant ou plus tard, je ne vais pas regarder l'âge, je ne vais pas regarder si les joueurs sont en fin de contrat ou non, je vais regarder ceux qui peuvent apporter le plus au FC Sion pour le match à venir.»

Des automatismes à retrouver

Après le départ de Joël Schmied pour Cologne, il y a donc une ligne défensive à reconstruire et des automatismes à retrouver. «C'est exactement ça. On a joué des dizaines de matches avec Joël et c'était un avantage. Mais il a été remplacé et c'est à nous de construire une nouvelle relation avec les nouveaux arrivés.. Ce sont des joueurs qui ont une grande expérience et on va bien se trouver. C'est toujours plus simple quand il y a une grande complémentarité», explique Numa Lavanchy.

Le FC Sion, après avoir perdu son match inaugural contre Grasshopper, a du lourd devant lui pour les semaines à venir. Après leur déplacement de dimanche à Bâle, les Valaisans se rendront ensuite à Lugano avant de recevoir Servette puis d'aller au Wankdorf y affronter YB! Un calendrier costaud, qui n'a bien sûr pas échappé à Didier Tholot. «On rentre dans une période de matches contre des gros clubs, c'est vrai. Ca commence à Bâle dimanche et on y va pour faire un résultat», explique l'entraîneur du FC Sion.

Toujours pas le moindre brin d'herbe

Comment a-t-il trouvé son équipe à l'entraînement cette semaine, d'ailleurs, après le revers inaugural? «Bien. J'ai vu des joueurs déterminés pendant toute la semaine. De toute façon, il n'y a pas le choix: ce qu'il faut faire, c'est regarder devant, pas derrière. Grasshopper, c'est passé.» Un avis partagé par Numa Lavanchy: «Après une défaite, la semaine est toujours plus longue qu'après une victoire. Mais on reste positifs. On a bien travaillé et on va à Bâle pour chercher quelque chose. Chez nous, on a fait match nul. En Coupe chez eux, on n'a pas été loin de les éliminer. On peut le faire contre tout le monde dans ce championnat, de toute façon.»

Numa Lavanchy et Sion ont déjà affronté deux fois Bâle cette saison. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Les Valaisans partiront samedi pour Bâle, après un dernier entraînement matinal que Didier Tholot espère pouvoir faire sur herbe, à Martigny. Le FC Sion s'entraîne en effet de manière continue sur synthétique depuis le retour du camp au Maroc, car les terrains d'entraînement de Riddes sont désormais inondés après avoir été gelés tout l'hiver. Numa Lavanchy, qui se décrit comme un «fervent opposant au synthétique», se réjouit de retrouver l'herbe, comme ses équipiers et son entraîneur. «Ce n'est pas idéal, c'est sûr», commente Didier Tholot.

Anton Miranchuk? «Il doit faire plus»

Interrogé concernant Anton Miranchuk, sur le banc au coup d'envoi contre Grasshopper et auteur d'une entrée décevante, voire même nonchalante, Didier Tholot s'est montré clairement moins protecteur que lors du premier tour. «Aujourd'hui, ce qu'il fait ne me suffit pas», a affirmé le technicien au sujet de son milieu de terrain russe. Plus précisément, où pèche le meneur de jeu? Techniquement? Dans l'attitude? «Globalement. Il doit faire plus», répond Didier Tholot. Interrogé un peu plus tard sur la même question, Barthélémy Constantin va dans le même sens que son entraîneur. «Je suis d'accord avec Didier. On attend plus de lui, on aimerait retrouver le Miranchuk que l'on a vu au Lokomotiv Moscou.»

Anton Miranchuk n'a pas encore exploité son potentiel au FC Sion. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Le temps de l'indulgence est bel et bien terminé pour le Russe, qui avait eu droit à des circonstances atténuantes, et tout à fait légitimes, lors du premier tour: Nouveau club, nouvelle culture, nouveau championnat, une blessure en fin d'année... Tout ceci était bien réel, mais la période de l'intégration est désormais révolue et le FC Sion aimerait désormais profiter un peu plus des indéniables qualités techniques de l'international russe. La pression grimpe donc d'un cran autour de lui et il lui appartient de savoir comment il entend réagir.

A noter, en ce qui concerne le mercato, que le retour de Cristian Souza à l’AC Bellinzone a été officialisé ce vendredi. L'ailier est prêté par le FC Sion au club tessinois jusqu'à la fin de la saison en cours. Son bilan provisoire en Valais est de deux goals et huit passes décisives en 49 rencontres.