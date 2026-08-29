Le Lausanne-Sport doit se relancer face à Zurich, après une triste défaite à Lucerne. Le coach lausannois, Luka Elsner, attend de ses troupes un investissement conséquent.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le week-end passé, le LS a déçu face à Lucerne, et notamment offensivement. En ne cadrant que trois tirs (pour 0,4 xG), Lausanne n’a pas pu espérer beaucoup mieux que sa courte défaite (1-0) en Suisse centrale. Une performance offensive bien terne, pour une attaque lausannoise trop peu tranchante en ce début de championnat (3 buts en 3 parties). «À Lucerne, je trouve que c’est intimement lié à ce qu’on a produit défensivement. L’énergie dégagée, l’agressivité, la compacité et la communication défensive ont complètement manqué», liste Luka Elsner, mécontent de l’investissement des siens samedi dernier.

Pour le coach slovène, c’est donc sa défense plus que son attaque qui est à revoir. «C’est surtout la partie défensive qui a été mauvaise. On a concédé beaucoup de frappes, d’occasions. On a laissé l’adversaire entrer dans notre moitié de terrain sans trop de soucis. On a perdu beaucoup de duels», énonce-t-il. Une nouveauté pour le LS, tant son assise défensive était bonne sur les trois premières rencontres de championnat.

«La vérité du moment T»

Défense ou attaque, peu importe: le LS a réalisé une partie insuffisante dans son ensemble à Lucerne. «C’est un tout. Et ce n’est pas une performance qu’on accepte. On ne dit pas ‘Bon, ça arrive, on passe à autre chose’», affirme Luka Elsner. L’entraîneur lausannois ne veut pas laisser passer cela et réclame un changement d’attitude de la part de ses joueurs. «Moi, ce qui m’importe, c’est la manière dont l’équipe réagit. On doit mettre un investissement supérieur. La faim, ce n’est pas quelque chose qui devrait nous manquer.»

Cela dès samedi face à Zurich (18h à la Tuilière). «J’espère que ce match nous donnera une assise qui nous permettra de travailler sereinement», lance le coach. Comme face à Lucerne, il lui faudra faire sans Kévin Mouanga, parti pour le club turc de Kasimpasa. Qui de Dircssi Ngonzo ou de Tyler Fredricson accompagnera Karim Sow dans la défense? «L’opportunité existe pour tout le monde. Chacun a la possibilité de s’exprimer, d’avoir du temps de jeu et de nous amener quelque chose», répond l'entraîneur lausannois.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Victoire ou défaite, la performance du LS donnera «la vérité du moment T», dixit Luka Elsner. Une vérité qui «ne donnera pas de garantie pour la suite», ni «n’effacera totalement ce qu’on a fait à Lucerne». Si ses troupes s’engagent à fond dans le match, cela sera un premier pas dans la bonne direction.