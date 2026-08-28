Le Lausanne-Sport n'a (de loin) pas fini son mercato estival. Plusieurs recrues sont attendues à la Tuilière, dès la semaine prochaine.

Thomas Freiburghaus Journaliste

À Lausanne, l’été caniculaire a quelque peu asséché l’effectif du LS. Depuis son arrivée à la tête de l'équipe, Luka Elsner a vu partir plusieurs joueurs importants, dont le dernier en date est Kévin Mouanga, patron de la défense parti pour Kasimpasa, club stambouliote.

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Et ce transfert pourrait ne pas être le dernier. «Dans le sens des départs, tout est possible, même si on a déjà fait pas mal, souffle le coach slovène du LS. Aujourd’hui, notre contingent est faible en nombre.» Difficile, avec un effectif changeant et des cadres qui partent, d'être cohérent. «On est dans une période de transformation, ce n’est pas confortable, c’est difficile à gérer. Mais c’est notre réalité du présent. On l’accepte, on travaille d’autant plus, on fait notre maximum», affirme Luka Elsner, conscient des «lois du football».

Des recrues sur le point d'arriver

Tout de même, l’entraîneur du Lausanne-Sport plaide pour plus de concurrence, afin de tirer son groupe vers le haut et d’obliger ses joueurs à performer à chaque rencontre. «On a besoin que tout le monde se pousse dans ses retranchements», explique-t-il.

Jusqu’ici, trois jeunes recrues sont arrivées à la Tuilière: Thomas Cordier (20 ans, PSG), Tyler Fredricson (21 ans, Manchester United) et Enzo Molebe (18 ans, OL). Léger pour compenser les départs et étoffer de manière immédiate le groupe. Mais le Lausanne-Sport n’a (de loin) pas fini ses emplettes. «Le groupe n’est pas définitif. Nous attendons encore deux ou trois joueurs», annonce Luka Elsner. Ceci afin d'apporter cette «latitude en termes d’effectif, de solutions, de concurrence».

Concernant le profil, le club lausannois cible «de l’expérience et de la qualité dans chacune des lignes». Plusieurs recrues devraient être annoncées dès la semaine prochaine.