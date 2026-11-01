Luka Elsner déçu par ses joueurs: «Le pardon se trouve à une certaine distance»

Luka Elsner s'est présenté très affecté devant la presse après la défaite 4-5 du Lausanne-Sport face à Thoune dimanche. Trahi par ses joueurs, le coach du LS a assuré que le pardon qu'il pourrait accorder à certains d'entre eux se trouve aujourd'hui «à une certaine distance»...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les joueurs du Lausanne-Sport ont congé lundi, mais il serait étonnant d'en voir certains sortir profiter de leur dimanche soir au Flon. Et si cela devait être le cas, nul doute que les supporters du club vaudois qui les apercevraient leur feraient des remarques allant dans la lignée de leur colère au coup de sifflet final de l'incroyable défaite lausannoise (4-5 après avoir mené 4-1) face à Thoune, plus tôt dans l'après-midi. La célébration des 130 ans du club vaudois restera dans l'histoire, mais pas comme les dirigeants, les staffs et les joueurs du LS l'auraient voulu. De loin pas, même.

«Aujourd'hui, on a tous posé notre nom sur un échec qui marquera le club», s'est énervé Luka Elsner, lequel s'est présenté très affecté en conférence de presse après ce revers difficilement pardonnable. «Je n'ai pas les mots pour décrire ce qui s'est passé. Je vais déjà essayé de le comprendre. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas envie de parler de football, j'ai envie de parler de choses qui vont au-delà», a commenté le Slovène, lequel a assuré que sa colère était immense à l'intérieur.

«Je ne suis pas allé dans les vestiaires pour parler aux joueurs après le match. Je voulais rester dans ma fonction d'entraîneur et ne pas en sortir avec des mots trop violents. Il y a le fait d'être mauvais, il y a même le fait d'avoir du déshonneur. Mais on est allés un cran en-dessous encore», a-t-il affirmé, le regard glacial, les mots tranchants.

Un «manque d'humilité et de courage»

«Aujourd'hui, je me présente devant les médias pour m’excuser auprès des supporters, mais je sais que ça n'apporte aucun réconfort. Quand tu es fan d'une équipe, que tu vis ça chez toi, tu ne peux pas l'accepter. S'excuser, c'est trop facile. On menait 4-1, c'était la fête, et on perd tout», a-t-il regretté, parlant de «manque d'humilité et de courage» pour expliquer cette défaite.

«On n'a pas gagné depuis août en championnat et on se permet de se croire déjà arrivés, alors que le discours de la mi-temps était le complet opposé. Voilà ce qui se passe quand tu ne respectes pas les choses basiques de la vie. La punition est lourde», a-t-il encore ajouté. «L’énergie que le staff met, constamment, l’exigence que l'on met tous les jours, pour les pousser à travailler pour atteindre leurs limites et leur maximum, ils doivent le respecter.»

Interrogé par Blick pour savoir s'il serait capable de pardonner cette défaite à ses joueurs, Luka Elsner n'a pas cherché à dévier la question et l'a affrontée en face. «Il y a des garçons pour lesquels le pardon semble aujourd'hui à une certaine distance. On ne joue pas au foot le week-end avec des amis, on fait un métier. Le football, c'est notre travail. On a des milliers de supporters, on a une grande responsabilité. Donc oui, je vous réponds clairement, pour certains garçons, le pardon est assez loin aujourd'hui.»

«Il y a toujours un chemin de la rédemption»

Comment s'en relever? Comment se présenter devant les joueurs mardi, après leur jour off? «Il y a toujours un chemin de la rédemption, mais il passe par une prise de conscience d ela situation. Ce qui me sidère, c'est que nos deux dernières occasions, à 4-4, ne démontrent pas une grande conscience, justement. Il y aura des choix importants à faire, dans plein de directions. Il reste deux-tiers du championnat à disputer. Dans la vie, tu te relèves de tout, à part de la fin ultime. Le football reste un sport, il y a plus grave. Il faut continuer.»

Pour le Lausanne-Sport, c'est sûr, il y aura un avant et un après cette défaite. Reste à en évaluer les conséquences concrètes pour les joueurs, le staff et la direction.