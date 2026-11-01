Cette défaite du Lausanne-Sport va être difficile à pardonner

Est-ce la pire défaite de l'histoire du Lausanne-Sport, le jour même où il fêtait ses 130 ans? Les Vaudois menaient 4-1 face à Thoune à la 70e dans une ambiance de fête, avant de tout gâcher et de s'incliner 4-5. La célébration espérée a tourné au chaos.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il sera difficile à Luka Elsner de pardonner ses joueurs pour les vingt dernières minutes de cette défaite face à Thoune. Les Lausannois menaient 4-1 à la 70e de ce match face au champion de Suisse, dans une atmosphère de célébration pour les 130 ans du club vaudois, et ils ont réussi l'exploit, car c'en est un, de s'incliner 4-5 et de créer les conditions d'une ambiance de désolation, alors qu'ils avaient tout en mains pour remporter leur deuxième victoire de la saison en Super League. Vraiment tout.

Une défaite qui laissera des traces?

Cette défaite laissera des traces et il est rigoureusement impossible qu'il n'y ait pas un avant et un après tant ce revers est impardonnable dans la manière. Luka Elsner avait assuré que ses joueurs avaient conscience de l'enjeu, mais ce qu'ils ont montré dans les vingt dernières minutes montre plutôt qu'ils sont déconnectés de la situation d'urgence. Alors que les Vaudois avaient montré une certaine solidité défensive ces derniers temps, ils ont tout simplement arrêté de jouer face à un FC Thoune qui ne faisait même pas spécialement d'efforts pour revenir au score et s'est vu offrir une victoire qu'il n'est même pas allé chercher au fond de ses tripes.

Ulcérés par le comportement et le laxisme de leurs joueurs, les ultras du Lausanne-Sport leur ont crié leur colère de près à la fin du match, dans une démonstration fortement émotionnelle et cet après-midi de cauchemar laissera des traces dans cette relation, là aussi.

Tout avait pourtant bien démarré avec un tifo magnifique sur trois tribunes pour célébrer les 130 ans du club et rendre hommage à plusieurs de ses légendes. D'anciens joueurs avaient fait le déplacement et ont été applaudis en avant-match, plus de 10'000 personnes étaient au stade et l'ambiance était belle, malgré le froid de ce premier jour de novembre.

Karim Sow échappe à l'expulsion à la 34e

Même quand le FC Thoune a ouvert la marque à la 12e minute grâce à Furkan Dursun, bien seul face à Melvin Mastil après la remise de la tête de Brighton Labeau, l'ambiance est restée positive. Les Vaudois ont d'ailleurs eu la bonne idée de réagir très vite, même si l'affaire aurait pu très mal tourner (déjà...) si l'expulsion de Karim Sow à la 34e n'avait pas été annulée par la VAR. Fedayi San avait en effet sorti le carton rouge pour le défenseur central du LS, coupable d'avoir tiré le short de Furkan Dursun qui s'en allait affronter Melvin Mastil. Mais fort heureusement pour le LS, l'avant-centre du FC Thoune était hors-jeu de quelques centimètres, ce que n'avait pas vu l'arbitre-assistant.

Omar Janneh inscrit un doublé

Cette scène a fait office de premier tournant du match, puisque le LS a égalisé deux minutes plus tard à la suite d'une nouvelle décision de la VAR, qui a ulcéré les Thounois. Jan Bamert, légèrement poussé par Enzo Molebe, a accompagné le ballon en corner en tombant dessus et en le prenant des deux mains, mais le défenseur se trouvait encore dans les limites du terrain, ce qu'a montré la VAR. Les champions de Suisse n'ont pas apprécié le verdict et l'ont fait savoir, mais Luca Cibelli, depuis le studio de Volketswil, est restée inflexible: penalty pour le LS, impeccablement transformé d'un plat du pied en pleine lucarne par Omar Janneh (35e, 1-1).

L'avant-centre espagnol a parfaitement réussi son geste, tout comme son coup de tête de la 45e, juste avant la pause et sous les yeux d'un kop lausannois alors ravi. 2-1 pour le LS!

Enzo Molebe impliqué sur les quatre buts

Les Vaudois ont inscrit le 3-1 à la 53e grâce à une erreur incroyable de Marco Bürki, dont a profité Enzo Molebe. Le jeune attaquant prêté par l'OL a ensuite provoqué l'autogoal du 4-1 à la 62e et le LS semblait se diriger vers une victoire tranquille et même assez large.

Oui, mais voilà, le Lausanne-Sport a tout gâché. Les Vaudois, très suffisants, en ont fait d'un coup moins et Thoune est revenu sans en avoir l'air, par Brighton Labeau (70e, 4-2) et par Riccardo Braschi (82e, 4-3). Vent (glacial) de panique à la Tuilière!

L'autogoal de Karim Sow coule le LS

L'après-midi a même tourné au cauchemar avec l'autogoal incroyable de maladresse de Karim Sow à la 86e (le défenseur central était tout seul...), puis le 4-5 de Brighton Labeau dans les arrêts de jeu devant un kop lausannois sidéré par ce qu'il voyait, alors que Sekou Koné et Seydou Traoré venaient de gâcher des occasions énormes d'inscrire le 5-4 de l'autre côté... Quel scénario fou! Des sifflets, des injures, des cris et des chants hostiles; les supporters vaudois se sont retournés contre les joueurs et ceux-ci n'ont pas eu d'autre choix que d'entendre le message de colère du peuple bleu et blanc, jusqu'à l'entrée des vestiaires.

Comment s'en relever?

Que de regrets! En gagnant, le Lausanne-Sport serait revenu à un point de Vaduz, Thoune et de Grasshopper, avant, justement, de se déplacer au Letzigrund samedi pour y défier les Sauterelles. Ce dimanche après-midi aurait pu (et même dû) faire office de tournant positif dans la saison, mais il y a malheureusement pour les Vaudois fort à parier que ce revers incroyable leur fera très mal à court et moyen terme. Comment se relever de cet affront? Luka Elsner et son staff vont devoir trouver la réponse, mais le retour à l'entraînement en début de semaine sera extrêmement pénible. Voire même plus, car là, les mots ne vont bientôt plus suffire.