L'été ne sera pas calme pour le directeur sportif du FC Bâle

1/12 Leon Avdullahu a quitté le FCB cet été pour Hoffenheim. Photo: Pius Koller

Lucas Werder

Ceux qui pensent que le FC Bâle, auteur d’un doublé cette saison, passera un été tranquille sur le marché des transferts se trompent. Daniel Stucki n’a certes aucune raison de s’affoler, mais le directeur sportif du club rhénan devra s’atteler à plusieurs chantiers dans les prochaines semaines.

Le principal concerne l’entrejeu. Après les départs d’Avdullahu (Hoffenheim) et de Taulant Xhaka (fin de carrière), ainsi que les retours de prêt de Romario Baro (Porto) et Metinho (Troyes), le nouvel entraîneur Ludovic Magnin ne dispose actuellement que d’un seul milieu central expérimenté. Emmanuel Essiam et Dion Kacuri, de retour de prêt, viennent étoffer le contingent, tout comme les jeunes Demir Xhemalija (19 ans) et Alexis Casadei (20 ans), qui auront l’occasion de se montrer pendant la préparation.

Malgré cela, Stucki promet du renfort dans ce secteur: «Nous voulons débuter la saison avec trois ou quatre milieux confirmés», explique-t-il. À Bâle, on espère notamment pouvoir rapatrier Metinho de manière définitive. Les négociations avec le City Football Group sont toujours en cours. Par ailleurs, deux autres jeunes espoirs formés au club — l’ailier Agon Rexhaj (18 ans) et le latéral Evann Senaya (19 ans) — auront également leur chance durant la préparation. «L’un ou l’autre sera certainement intégré à l’équipe première pour la saison», promet le directeur sportif.

Cinq attaquants pour peu de places

En revanche, certains joueurs ne font plus partie des plans du club. C’est le cas de Bradley Fink, qui quittera le FCB après trois ans. Les discussions avec un club repreneur sont bien avancées, et la résiliation de son contrat devrait être officialisée dans la semaine. Pour Arnau Comas aussi, le club travaille à un départ. Le défenseur central, prêté à Eibar la saison dernière, se remet actuellement d’une opération à l’épaule en Espagne. Un retour à Bâle n’est pas envisagé.

L’avenir de Djordje Jovanovic reste lui incertain. L’attaquant serbe, prêté au Partizan Belgrade l’an dernier, ne rejoindra le groupe qu’après le camp d’entraînement pour des raisons personnelles. Mais avec Albian Ajeti, Kevin Carlos, Andrin Hunziker (de retour de Karlsruhe) et Caio (revenu de Vaduz), Bâle compte déjà quatre avants-centres dans son effectif. Au moins un d’entre eux devrait encore quitter le club.

Ces dernières semaines, Kevin Carlos a suscité l’intérêt de clubs italiens et espagnols, attirés par son profil et ses statistiques de sa saison à Yverdon. «C’est normal qu’un attaquant comme lui suscite de l’intérêt», concède Stucki. «Mais à ce jour, nous n’avons reçu aucune offre concrète. Lui et nous souhaitons qu’il reste et qu’il participe à la campagne européenne.»

Un renfort attendu en défense centrale

Ludovic Magnin ne fait pas face à un excédent uniquement en attaque. Sur les ailes aussi, la concurrence est forte. Même si l’un des deux hommes forts du titre — Philip Otele ou Bénie Traoré — venait à partir cet été, Stucki ne voit pas de nécessité d’agir: «Nous sommes très bien armés et avons suffisamment d’options». En cas de départ, Marin Soticek pourrait bénéficier de plus de temps de jeu. Juan Gauto, revenu de prêt de La Corogne, pourrait également obtenir une nouvelle chance. «L’équipe est désormais mieux structurée, ce qui facilite l’intégration d’un joueur sud-américain», estime le directeur sportif.

En revanche, une recrue en défense centrale n’est pas exclue. Victime d’une blessure au ménisque, Finn van Breemen ne sera pas de retour avant la fin de l’automne. Bâle ne compte donc que quatre défenseurs centraux opérationnels: Adrian Barisic, Jonas Adjetey, Nicolas Vouilloz et Marvin Akahomen. En raison des échéances européennes, le club souhaite aborder la saison avec cinq éléments à ce poste. D’autant plus que Barisic et Adjetey pourraient quitter le club. «Tous deux nous ont cependant fait savoir qu’ils souhaitaient rester», conclut Stucki.