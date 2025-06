A 26 ans, Anthony Racioppi s'apprête à effectuer son retour en Suisse. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Anthony Racioppi est sur le point d'effectuer son retour en Suisse! Le FC Sion et le gardien genevois de 26 ans se sont en effet mis d'accord depuis quelques jours et le club valaisan a réussi à trouver tout dernièrement un arrangement avec Hull City, où le portier est sous contrat encore deux ans. Son arrivée en Valais est imminente et il ne reste plus que quelques détails à régler, a appris Blick en marge du camp d'entraînement du FC Sion à Crans-Montana.

Les Valaisans sont arrivés à l'Hôtel de la Prairie, leur lieu habituel de rassemblement en été, et ils s'apprêtent à passer une semaine studieuse en altitude, où Didier Tholot demandera, comme toujours, une implication totale à ses joueurs. Les allers-retours entre la plaine et la montagne se multiplieront cependant pour les dirigeants du FC Sion, dont Barthélémy Constantin en premier lieu, car les affaires se règlent à la Porte d'Octodure, le siège du club valaisan. C'est là, dans les prochaines heures ou les prochains jours, que seront signés officiellement tous les papiers qui feront d'Anthony Racioppi le nouveau portier du FC Sion, un choix validé par toutes les parties.

Timothy Fayulu a des offres «de l'étranger uniquement»

Alors, quid de Timothy Fayulu? Le gardien, genevois lui aussi, ne se voit pas rétrograder dans la hiérarchie au poste de numéro 2, le sort qui lui est désormais promis. «Il y a de l'intérêt pour lui à l'étranger, dans plusieurs pays», a expliqué Barthélémy Constantin lors d'une conférence de presse à Crans-Montana ce lundi. Et en Suisse? «A l'étranger uniquement», a répondu très clairement le directeur sportif du FC Sion, qui ne ferme pas la porte à un départ de son gardien, mais ne le bradera pas à n'importe quel prix.

Pajtim Kasami et Federico Barba ne sont pas à Crans-Montana

Timothy Fayulu n'est pas le seul élément du FC Sion sur le départ. Pajtim Kasami et Federico Barba sont eux aussi candidats et, là aussi, le club valaisan ouvre la porte. «Ce sont des dossiers en cours, il y aura peut-être du nouveau dans les jours à venir», répond Barthélémy Constantin. Les deux hommes, toujours sous contrat, ne participent d'ailleurs pas au camp d'entraînement de Crans-Montana. Pajtim Kasami se serait volontiers vu rester à Sion en cas de changement d'entraîneur, mais le maintien en poste de Didier Tholot et les divergences de vues qui opposent les deux hommes au sujet de l'utilisation du milieu de terrain ont poussé l'international suisse à négocier les termes d'un départ. Rien n'est encore fait, mais tout est possible... et même probable.

Pour ce qui est des arrivées, celles officiellement annoncées sont celles de Josias Lukembila (Paris FC, via Winterhour), Rilind Nivokazi (Bellinzone), Islem Chouik (Bellinzone) et d'Altin Shala (Delémont). «Les deux derniers sont de jeunes joueurs, qui feront la préparation avec la première équipe. Au terme de ces six semaines, une décision sera prise quant à leur affectation, soit avec la première équipe, soit avec les M21», explique Barthélémy Constantin. Les retours de prêt doivent encore être clarifiés, comme par exemple celui de Georgi Rusev (Ludogorets).

L'objectif est assumé: le top 6

«Ma responsabilité, c'est de bâtir une équipe pour que Didier puisse atteindre le top 6, notre objectif clair et assumé. A moi de lui donner les armes pour y parvenir», explique Barthélémy Constantin. Plus question d'enrôler des stars vieillissantes et capricieuses, le FC Sion veut continuer sur la route de l'humilité. «On a fait ces erreurs, on a vu que ça ne marchait pas. Aujourd'hui, on a une feuille de route, on veut y aller étape par étape. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver», assure le directeur sportif du FC Sion, qui aimerait «boucler» le dossier de l'avant-centre assez vite.

Alioune Ndoye dans le viseur

Dejan Sorgic va en effet s'en aller, tout comme Reto Ziegler en défense centrale, et Sion s'intéresse fortement à Alioune Ndoye, l'avant-centre du Servette FC au printemps dernier. «C'est un profil qui nous plaît. Les discussions continuent», confirme Barthélémy Constantin. Sion cherche encore un milieu polyvalent, du style de Kevin Bua et possiblement un latéral gauche. Tout en restant attentif à tous les bons coups du marché.