Bastien Feller Journaliste Blick

«J'ai dit à la pause que je pouvais remplacer tout le monde», explique en conférence de presse Thomas Häberli après la victoire inespérée de son Servette FC face à Grasshopper (1-2). Et pour cause, la première mi-temps de son équipe, menée dès la 28e minute de jeu, était bien loin d'être satisfaisante sur tous les aspects. Dépassés dans les duels et sur les deuxièmes ballons, à la peine dans la construction du jeu, les Grenat pouvaient rentrer au vestiaire la tête bien basse devant la grosse centaine de leurs supporters qui avaient entrepris le déplacement.

«Nous n'étions pas là, c'était difficile. La meilleure chose était le résultat, qui n'était que de 1 à 0», ajoute Thomas Häberli, lequel a donc procédé à deux changements au retour des vestiaires, faisant entrer Théo Magnin et Tiemoko Ouattara pour Gaël Ondoua, lequel n'a pas su profiter de l'absence de Timothé Cognat pour briller, et Alioune Ndoye. «Ils nous ont aidés et cela a ensuite été un peu mieux.»

«On avait de grandes difficultés»

De son côté, Steve Rouiller, auteur du but de la victoire, estime que les Genevois n'étaient tout simplement «pas dedans». «On avait de en grandes difficultés, techniquement et dans les duels», analyse-t-il. Comment expliquer ce comportement, sans grande agressivité et sans rébellion, qui a duré plus de 75 minutes? «Je ne sais pas, peut-être que GC a été meilleur dans les duels. On a été un peu moins bon dans les passes, dans les déplacements. Il y avait un peu de tout. Je pense que c'est un match à oublier au niveau de la performance.»

Le défenseur central et son coach s'accordent tout de même sur un point: ce succès, acquis entre la 76e et la 79e, fait du bien et est important pour plusieurs raisons. «Cette victoire vient de loin et c'est tout ce qui est à garder aujourd'hui. On la prend, car c'est un bon signe lorsque tu gagnes un match dans lequel tu n'es pas bien. Cela fait maintenant deux victoires de suite après Bâle et il faut maintenant surfer sur cette dynamique», commente le premier nommé.

La dynamique a changé pour le Servette FC

«A la fin, tu gagnes ce match d'une manière qui est inhabituelle pour nous. Normalement, nous jouons beaucoup mieux et nous ne gagnons pas, alors que là, c'est l'inverse. Nous avons été chanceux», lance le second, qui avoue encore avoir fait trembler les murs du vestiaire grenat du Letzigrund à la pause. «Je ne vais pas dire tout ce que j'ai dit. Mais je peux dire qu'on ne m'avait jamais entendu comme ça», confie Thomas Häberli, ajoutant que son équipe n'était pas arrivée à Zurich ce dimanche, mais qu'elle se trouvait encore «quelque part dans le bus ou le train».

Ce qui est certain, c'est que cette victoire aura eu un coût avec deux joueurs sortis sur blessure et pas des moindres: Alexis Antunes et Dereck Kutesa. Si le premier s'est cassé une dent au terme du premier quart d'heure de jeu, le second, très discret au Letzigrund, a dû quitter ses coéquipiers quelques minutes après le retour du thé en raison d'une douleur au genou gauche. «Je ne pense pas que ce soit trop grave», soufflait Thomas Häberli, prudent, après la rencontre au sujet du meilleur buteur du championnat.

Reste donc à savoir si ces deux joueurs seront aptes à affronter Winterthour dimanche prochain au stade de Genève (16h30). Ce qui est certain, c'est que le staff grenat pourra compter sur le retour de suspension de Timothé Cognat, et sur l'absence, pour cause de suspension, d'Enzo Crivelli.