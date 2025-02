Yverdon Sport n'a encaissé aucun but au Stade municipal en 2025, où il vient de battre Saint-Gall (1-0) ce dimanche après-midi. Antonio Marchesano a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Moussa Baradji gagne petit à petit une place de titulaire à Yverdon. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'expulsion de Jozo Stanic à la 59e a véritablement été le tournant du match entre Yverdon et Saint-Gall, qui s'est sabordé tout seul. Alors qu'YS cherchait surtout à se rassurer défensivement après les dernières claques reçues (6-1 à Berne, 4-1 à Lausanne), Saint-Gall dominait, mais n'arrivait pas à se montrer dangereux. La faute à l'état du terrain, marqué par les mêlées et les rucks du dimanche précédent? Sans doute un peu. Mais cela n'explique tout de même pas l'apathie saint-galloise, surtout que les rares fois où les Brodeurs ont pu se montrer dangereux, ils ont été inefficaces, à l'image de Jean-Pierre Nsame dont le coup de tête aurait dû être cadré, au moins, quelques secondes après son entrée (57e).

Un rouge qui change tout

Saint-Gall dominait, Yverdon défendait, mais la dynamique s'est complètement inversée après l'heure de jeu et cette faute de Jozo Stanic sur Hugo Komano en position de dernier défenseur. Ce n'était pas une agression, d'accord, mais l'avant-centre yverdonnois était en avance sur le défenseur et le contact indéniable. Le rouge n'a d'ailleurs pas été trop discuté de la part des Saint-Gallois et, à onze contre dix, Yverdon a élevé le niveau et en a été récompensé à la 92e grâce à un coup de tête d'Antonio Marchesano, auteur par ailleurs d'un match intéressant au coeur du jeu. Le centre de Boris Cespedes, entré en jeu peu avant, était parfait, la finition d'Antonio Marchesano aussi. Trois points pour Yverdon, face au kop!

Antonio Marchesano inscrit le 1-0 à la 92e, de la tête après un rebond. Photo: keystone-sda.ch

YS, sur la dernière demi-heure, a mérité ce succès, d'autant que Marley Aké avait eu une occasion en or quelques minutes avant l'ouverture du score et, surtout, cette victoire fait énormément de bien aux Nord-Vaudois au lendemain de celle de Winterthour contre GC.

YS est redevenu intraitable à domicile

Le prochain match s'annonce émotionnellement fort pour Antonio Marchesano avec un déplacement au Letzigrund pour y retrouver cette Südkurve qu'il adore et qui l'adore, mais, pour Yverdon, il sera question de prendre des points importants en vue du maintien. Le combat continue et YS est performant à la maison depuis l'arrivée de Paolo Tramezzani: trois matches, sept points et aucun but encaissé (Servette 0-0, Winterthour 3-0, Saint-Gall 1-0). La recette qui a fait le succès, et le charme, d'Yverdon la saison dernière, semble à nouveau d'actualité.