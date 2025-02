1/7 La co-propriétaire du FCZ, Heliane Canepa, fait actuellement face à des questions et des protestations. Photo: TOTO MARTI

Emanuel Gisi et Toto Marti

Une boîte aux lettres en feu. Depuis que le FC Zurich a officialisé mardi l'engagement de Benjamin Mendy, Heliane Canepa croule sous les courriers indignés. Les supporters s’insurgent: pourquoi offrir une seconde chance au champion du monde français, jugé en 2022 pour des accusations de viol, évincé de Manchester City et accueilli sous la contestation à Lorient après son acquittement? Samedi matin, l’ancienne top manager de Nobel Biocare, ardente défenseure des droits des femmes, ouvre la porte de Blick. Pour justifier, aux côtés de son mari et président du club Ancillo Canepa, le choix qui fait scandale.

Heliane Canepa, le nom de Benjamin Mendy vous était-il familier avant cette semaine?

Oui. Il figurait sur la liste des joueurs capables de nous aider sur le plan sportif. Après un examen approfondi, nous avons décidé de l'engager.

Ancillo et vous, avez-vous rencontré personnellement le joueur avant de l'engager?

Oui. Nous voyons et parlons avec tous les joueurs avant de les engager.

Quelle impression avez-vous de lui?

C'est un jeune homme réservé. Très poli, pas du tout arrogant, très simple. Il avait amené sa petite amie, nous avons parlé de ses deux enfants, qui sont très importants pour lui. J'ai eu l'impression que ça collait.

Avec quelle intensité vous êtes-vous penchés sur le passé du joueur avant de l'engager?

Nous le connaissions. Il a été acquitté de tous les chefs d'accusation par un tribunal en Grande-Bretagne. Donc dans un pays qui est tout à fait sévère avec les auteurs présumés de délits sexuels. Il est considéré comme innocent. Il faut l'accepter.

De votre point de vue, il n'y a aucune raison pour que le FCZ n'engage pas Benjamin Mendy?

Non. Comme toute personne qui a été acquittée dans un procès, il mérite de pouvoir reprendre une vie normale. Nous lui donnons cette chance au FCZ.

Avez-vous parlé avec lui de son passé et de son mode de vie?

Oui. Il a pu nous expliquer la situation de manière très ouverte et nous a détaillé comment les faits se sont déroulés. Il a expliqué qu'il n'avait jamais rien fait contre la volonté d'une femme. Dans mon rôle de manager, j'ai toujours affronté ces thèmes: Il était et il est toujours extrêmement important pour moi que les abus contre les femmes soient pris au sérieux et que les auteurs avérés soient sévèrement punis. Néanmoins, chaque cas doit être considéré individuellement. C'est ce que nous avons fait dans le cas présent.

Outre les questions purement juridiques, il y a aussi la question de la moralité. L'image que Benjamin Mendy a de la femme, du moins à l'époque où les affaires portées devant le tribunal se sont produites, est très discutable. C'est aussi pour cela que son engagement a suscité des protestations. Les comprenez-vous?

Je comprends que ce transfert suscite dans un premier temps des questions. Surtout quand on a pu lire dans la presse ce qu'il aurait fait. Mais dans un Etat de droit, il n'y a pas d'acquittement de seconde classe.

Lors du procès, la propre avocate de Mendy a qualifié ses actes envers les femmes d'«insensibles» et de «moralement discutables».

Je n'apprécie pas non plus le mode de vie qu'il a mené durant cette période, à laquelle se rapportent les accusations mentionnées. Je veux que nos joueurs se comportent de manière correcte et responsable, y compris dans leurs rapports avec leurs semblables. J'attends deux choses des joueurs et des employés du FCZ: du style et de la classe.

Ces dernières années, vous avez toujours défendu les droits des femmes.

Nous avons de plus en plus de jeunes femmes dans les stades. Ces dernières années, nous avons créé une section de football féminin, contrairement aux pronostics de toutes les personnes qui m'ont expliqué très tôt que cela n'intéressait personne. Chez nous, les jeunes filles reçoivent aussi une bonne formation, la même que celle des garçons. J'en suis fière.

Que dites-vous à ces femmes, dont certaines ne se sentent peut-être pas à l'aise de soutenir un club avec Mendy dans son effectif?

Nous regardons cet aspect de très près. Avec tous nos joueurs. Cillo et moi ne tolérons aucune discrimination, aucun comportement discriminatoire. Dans la relève, nous avons pris des mesures intransigeantes en cas de comportement sexiste de la part d'entraîneurs ou de joueurs. Nous avons prononcé des licenciements sans préavis.

On dit que vous avez déjà refusé des joueurs parce qu'ils étaient en conflit avec la justice.

Un conflit avec la justice n'est pas en soi un motif de refus. Mais s'il y a de la violence en jeu, c'est pour nous un «no-go».

Jean-Pierre Nsame, condamné en 2018 à une peine de prison avec sursis pour avoir secoué son bébé, vous aurait été proposé et vous l'auriez refusé.

Je ne fais aucun commentaire à ce sujet.

L'avocate de Mendy a également estimé lors du procès que son client avait commis des «erreurs monumentales». Vous a-t-il expliqué qu'il avait changé depuis?

Il nous a assuré de manière crédible qu'il avait retenu la leçon. Nous espérons aussi qu'il pourra expliquer à nos jeunes joueurs à quelles tentations on est exposé en tant que footballeur. Et qu'il ne faut pas y succomber.

Malgré toute l'agitation, on ne sait pas encore si Mendy peut aider le FCZ sur le plan sportif. Tout cela en vaut-il vraiment la peine?

Nous nous attendions à ce qu'il y ait certaines réactions. Malgré tout, nous avons décidé de procéder à ce transfert. C'est pourquoi nous le referions aujourd'hui. La situation de départ n'a pas changé. Cela en vaut-il la peine? (Elle réfléchit.) Nous verrons bien.

Le «Tages-Anzeiger» cite Mendy en relation avec l'influenceur Travis The Creator, qui est poursuivi en justice pour des délits sexuels et a déjà été condamné une fois. Il est prouvé que Mendy a fait la fête avec lui l'année dernière. Qu'en pensez-vous?

Je ne connais pas cette affaire et ne peux donc pas la commenter.

Le contrat de Mendy contient-il une clause permettant au FCZ de se séparer de lui en cas d'incidents comme ceux qui se sont produits dans le passé?

Il a un contrat de joueur tout à fait normal. Des clauses relatives aux conséquences d'un comportement illégal existent dans chaque contrat.

Qu'attendez-vous de Benjamin Mendy dans les prochains mois?

Ce que j'attends de tous: du style et de la classe.