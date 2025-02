Le Lausanne-Sport va chercher un bon point au Parc Saint-Jacques

Bâlois et Lausannois étaient à couteaux tirés ce dimanche au Parc Saint-Jacques. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Pour cette 24e journée de Super League, le Lausanne-Sport se rendait en terres bâloises avec l’objectif de bousculer à nouveau les Rhénans cette saison. En ouverture de championnat, les Vaudois les avaient en effet battus 3-2 à la Tuilière avant de les tenir en échec au Parc Saint-Jacques en novembre (1-1).

À l’époque, les Bâlois étaient encore embourbés dans le bas du classement, dans la lignée de leur saison précédente. Le LS parlait déjà de top 6, mais devait surtout se battre pour éviter la zone dangereuse. Ce dimanche, dans l’antre du FCB, la situation était bien différente. Les pensionnaires du jour comptaient garder le fauteuil de leader, alors que les Lausannois devaient rester au contact des places européennes après leur première victoire de l’année face à Yverdon le week-end dernier (4-1). Un match capital, du bon côté de la barre et au Parc Saint-Jacques, on a connu les supporters du LS plus malheureux ces dernières années.

Magnin voit jaune

Côté bâlois, il s’agissait de reprendre une marche en avant interrompue la semaine passé face à Servette (défaite 2-1) et de vaincre un adversaire qui n’avait été battu qu’une seule fois au cours des douze dernières confrontations. Avec en outre une seule défaite à la maison au cours des huit derniers matches (contre GC lors de la 18e journée), ce FCB représentait un sérieux défi pour les hommes de Ludovic Magnin.

Une fois le tableau posé, les choses n’ont pas trainé dans cette partie. Le LS, qui faisait d'emblée bien circuler le ballon, s'offrait une bonne possibilité par Aliou Baldé à la troisième minute. Mais quelques secondes plus tard, c'est bien le FC Bâle qui prenait déjà l'avantage par Kevin Carlos. L'ancien Yverdonnois, oublié par la défense vaudoise alors que Custodio était au sol, pouvait donner le ton dans cette rencontre. Les fumigènes s'allumaient au Parc Saint-Jacques, pendant que Ludovic Magnin pestait déjà contre l'arbitrage. Le coach lausannois, agacé après plusieurs accrochages sur le terrain, se prenait même un carton jaune de l'arbitre Fedayi San. Le match était définitivement lancé.

La VAR dit non deux fois

Au cours de cette première mi-temps, les Rhénans procédaient surtout par ruptures, laissant au LS le soin de faire le jeu. À force, les Vaudois ont réussi à entrer dans leur match, avec notamment ce joli débordement à gauche de Giger qui parvenait à trouver Ajdini. Mais le gardien bâlois Marwin Hitz veillait. Après une succession de coups de pieds arrêtés, les Lausannois ont bien cru égaliser sur corner par Balde mais après vérification par la VAR, la réussite a été annulée pour hors-jeu (30e). Dans un duel engagé dans les contacts (Leroy et Okou prenant chacun un jaune), les Bâlois sont ensuite passé tout près du deuxième. Kevin Carlos, à nouveau dans le dos de la défense vaudoise, butait sur un sauvetage in extremis de Karlo Letica. Les hôtes du jour prenaient alors petit à petit l'ascendant dans le jeu.

Dans le temps additionnel, Alban Ajdini a réussi à tromper Hitz, mais le but a encore une fois été annulé par la VAR après une faute de main. Quelques instants plus tard, Karlo Letica, décidément très à son affaire, a encore dû sortir le grand jeu sur un corner de Shaqiri. Au terme de cette première période, le LS pouvait s'estimer mal payé, mais son adversaire du jour était beaucoup plus tranchant.

Sublime coup-franc de Diabaté

Après le thé, le FC Bâle a cette fois directement pris le jeu à son avantage, forçant le LS à courir après le ballon. Cantonné dans leur moitié de terrain, les Lausannois ne parvenaient plus à proposer grand-chose offensivement. Le FCB aurait pu prendre de l'avance par deux fois proche de la 60e, mais l'arbitre annulait les réussites pour hors-jeu. Ludovic Magnin effectuait alors trois changements, Balde, Ajdini et Okou étant remplacés par Diabate, Sene et de la Fuente.

Cette décision s'avérait payante puisque Fousseni Diabaté égalisait pour les Vaudois sur un sublime coup-franc qui trompait Hitz en pleine lucarne (63e). Les deux réussites de ce match avaient donc lieu contre le cours du jeu à cet instant, mais c'était loin d'être immérité pour Lausanne. Réveillés par ce beau fait de jeu, les visiteurs retrouvaient de l'allant avec des bonnes séquences, mais se découvraient pas la même occasion, à l'image de ce contre mal négocié par les Rhénans à la 76e minute.

Karlo Letica était ensuite averti pour avoir mis trop de temps à dégager (80e) et les 22'754 spectateurs du Parc Saint-Jacques vainquaient le froid en donnant de la voix. Le portier vaudois réalisait encore deux parades précieuses après un triple corner bâlois. Les hommes de Fabio Celestini pressaient fort, sans toutefois parvenir à faire la différence. Ainsi le Lausanne-Sport a encore une fois frustré le FC Bâle. Les Vaudois prennent un excellent point, même si tout ne fut pas facile en ce dimanche après-midi.

Pour la suite du championnat, le Lausanne-Sport continuera son parcours face à GC samedi prochain à la Tuilière. Quant aux Bâlois, ils s'en iront défier Saint-Gall au Kybunpark dans leur quête d'autorité sur cette Super League.