Servette arrache une victoire inespérée face à Grasshopper

Steve Rouiller a inscrit son cinquième but de la saison. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Comme face à Bâle le week-end dernier (2-1), le Servette FC est parvenu à s'imposer sans franchement être étincelant, mais en parvenant à capitaliser sur deux exploits individuels de ses joueurs cadres.

Si Dereck Kutesa a joué les sauveurs face à Bâle, ce sont Miroslav Stevanovic et Steve Rouiller qui ont endossé le costume ce dimanche face à un Grasshopper qui n'avait toujours pas perdu sous les ordres de son nouvel entraîneur Tomas Oral arrivé voici dix matches maintenant.

Alexis Antunes sort sur blessure

Mise en confiance par cette statistique, l'équipe zurichoise partait du bon pied dans la partie et poussait rapidement Servette, avec cette fois-ci Dereck Kutesa d'entrée sur le terrain, dans ses retranchements. Le très remuant Nestory Irankunda, attaquant australien de 19 ans prêté par le Bayern Munich II, touchait même la barre transversale dès la 12e après un centre de Noah Persson côté gauche.

Alexis Antunes a dû quitter ses coéquipiers après moins d'un quart d'heure de jeu. Photo: freshfocus

Privé d'un Timothé Cognat suspendu, le Servetten FC perdait Alexis Antunes à la 10e. Touché au visage dans un duel aérien avec Benno Schmitz, le numéro 10 genevois perdait une dent et était contraint de sortir. Thomas Häberli décidait de faire entrer Enzo Crivelli qui se plaçait aux côtés d'Alioune Ndoye, lequel vivait sa première titularisation depuis son arrivée en provenance du championnat letton, en attaque et changeait ainsi le dispositif tactique de son équipe.

Nestory Irankunda fait très mal au SFC

Déjà en difficulté dans la construction du jeu, le Servette allait voir par la suite de la première mi-temps son bloc équipe manquer de liant, les milieux de terrain ne parvenant pas à trouver leurs deux attaquants. Seul Keigo Tsunemoto tentait sa chance lors des 45 premières minutes et manquait largement le cadre (32e). Dans le même temps, côté zurichois tout roulait. GC remportait en effet tous les duels ou presque, était sur pratiquement tous les deuxièmes ballons.

Et cet état d'esprit allait finir par être récompensé quand, après une touche complètement manquée par Gaël Ondoua et un duel perdu par Joseph Nonge, Amir Abrashi pouvait lancer l'intenable Nestory Irankunda qui pouvait obtenir un penalty. Sanction que transformait Tsiy Ndenge (28e). GC menait ainsi logiquement à la pause et se trouvait même plutôt mal payé. Servette et Thomas Häberli de leur côté se devaient de réagir et ce dernier se décidait à sortir Alioune Ndoye et Gaël Ondoua à la pause pour faire entrer Tiemoko Ouattara et Théo Magnin pour repasser dans son 4-3-3 habituel.

Dereck Kutesa sort lui aussi sur blessure

Mais le sort allait continuer à s'abattre sur les Genevois qui voyaient Dereck Kutesa, très discret devant les 3653 spectateurs du Letzigrund et visiblement touché à un genou, devoir céder sa place sur blessure (55e). Jérémy Guillemenot prenait alors sa place sur le côté gauche de l'attaque servettienne. Ce dernier aurait d'ailleurs pu être le sauveur grenat si à la 60e minute, après une transition rapidement et parfaitement menée qui aboutissait sur une situation de deux contre un, Ouattara ne manquait pas complètement son décalage.

Ce dernier ne manquait cependant pas sa deuxième chance et permettait à Miroslav Stevanovic d'égaliser sur le premier tir cadré du Servette FC (76e). Les Genevois allaient même prendre les devants grâce à l'inévitable Steve Rouiller, lequel parvenait à battre Justin Hammel d'un coup de tête rageur avec l'aide de la barre transversale (79e). En trois minutes, les Grenat renversaient la rencontre de manière tout à fait inattendue et pas franchement méritée. Mais qu'importe pour ces derniers qui s'en contenteront probablement, même s'ils devront en faire plus lors de semaines à venir s'ils espèrent effectivement réussir quelque chose de grand.

Prochain rendez-vous pour les Grenat, la réception de Winterthour dimanche prochain au stade de Genève. A noter que cela se jouera sans Enzo Crivelli, lequel sera suspendu.