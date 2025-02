1/5 Renato Steffen manque énormément au FC Lugano. Photo: Martin Meienberger

Carlo Emanuele Frezza

Lugano a connu un début d'année mouvementé. Les Tessinois n'ont remporté que deux de leurs cinq matches, deux victoires de dernière minute contre Sion et Winterthour. C'est beaucoup trop peu pour un club qui est le seul à parler ouvertement de devenir champion.

C'est aussi l'avis des responsables tessinois et leur problème se situe en attaque. Avec Renato Steffen, Ignacio Aliseda, Shkelqim Vladi et Kacper Przybylko, plusieurs titulaires ont été blessés ou malades au cours des dernières semaines. Et ceux qui les ont remplacés n'ont pas réussi à convaincre totalement.

Les ailes sont un problème

«Nous avons besoin de plus de qualité dans les vingt derniers mètres et devant le but, on l'a bien vu», a souligné l'entraîneur Mattia Croci-Torti, après le match nul (1-1) décevant contre GC. Pour une fois, il n'est pas satisfait de ses avant-centres, qui n'ont pas vraiment réussi à convaincre jusqu'à présent - même si la nouvelle recrue Georgios Koutsias (21 ans) a des qualités intéressantes.

Avec cette annonce, Mattia Croci-Torti visait particulièrement ses ailiers. En effet, les absences de Renato Steffen et d'Ignacio Aliseda pèsent particulièrement lourd. Lugano dépend de ces deux joueurs. Les différences sur les ailes sont nettement plus rares sans eux. Et les Bianconeri se créent ainsi moins de grosses occasions et sont encore moins efficaces.

Certes, Renato Steffen revient à l'entraînement ces prochains jours après sa blessure musculaire. Mais Igancio Aliseda sera absent deux mois de plus. Et tant Hicham Mahouque Yanis Cimignani sont trop inconstants. Comme l'appris Blick, Lugano est donc à la recherche d'un nouvel ailier. Les radars sont allumés, confirment des personnes proches du club.

Des renforts venus d'Italie?

Une chose est sûre: si quelqu'un devait encore rejoindre Lugano d'ici la clôture des transferts lundi 17 février, il s'agirait d'un joueur qui serait immédiatement un renfort pour le onze de base. Un joueur qui correspondrait à ce schéma serait la star de Servette Dereck Kutesa dont le contrat expire cet été. Mais le joueur de la Nati n'est pas ouvert à un départ du SFC cet hiver.

Selon les informations de Blick, Lugano ne cherche pas à se renforcer en Suisse. Mais plutôt dans les pays voisins, comme par exemple en Italie. Des joueurs qui ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle seraient dans le viseur. Lugano semble donc prêt à agir pour pouvoir fêter cet été son premier titre de champion depuis 1949. En fait, recruter est presque une obligation, car la concurrence s'est montrée très active sur le marché des transferts cet hiver.