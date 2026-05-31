Servette va-t-il renoncer au «tarif easyjet» pour son stade?

Président du Servette FC, Hervé Broch s'interroge sur la pertinence de maintenir le «tarif dynamique» entré en vigueur la saison dernière. Les résultats sont mitigés, assure-t-il, désireux d'amener le plus de monde possible à la Praille.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Servette FC ne change pas de cap seulement dans sa direction sportive. John Williams est arrivé et a déjà pris plusieurs mesures fortes afin de permettre au club grenat de tutoyer les sommets du football suisse dans un horizon à moyen terme, mais les réflexions s'étendent visiblement à tous les secteurs du club genevois, y compris les affluences.

Le «tarif easyjet» divisait les fans

La saison dernière, le SFC avait mis en place une politique de «dynamic pricing», plus trivialement appelée «tarifs easyjet». En clair, et pour reprendre les termes officiels, «une nouvelle méthode de tarification pour ses billets de match, pensée pour s’adapter davantage à la réalité et aux besoins de chacun». Concrètement, le prix des places varie au fil du temps, selon différents critères comme la date d’achat, l’affluence attendue, ou encore l’attractivité de l’affiche. Ceux qui achètent leur billet tôt bénéficient des meilleurs tarifs. Comme dans un avion. Cette tarification ne concernait pas les abonnés, mais uniquement les visiteurs «occasionnels».

Cette politique avait été accueillie de manière mitigée par les supporters, ce à quoi le Servette FC avait répondu, pour Blick, point par point, au mois de septembre.

Un an plus tard, le président Hervé Broch confie avoir l'intention de faire machine arrière. Ou en tous les cas d'entamer une réflexion à ce sujet, alors qu'en moyenne, le club grenat a accueilli 7773 personnes en moyenne au stade cette saison, sans Coupe de Suisse ou Coupe d'Europe pour tirer ce chiffre vers le haut. Pour rappel, le SFC a officiellement annoncé en janvier 2025 que le chiffre de l'affluence pour un match comprenait le nombre d'abonnements, plus les billets vendus et émis pour une rencontre.

Un public plus dynamique que le tarif

Hervé Broch et la direction du club genevois ne semblent visiblement pas convaincus par cette affluence moyenne et réfléchissent à un changement de cap. «On voit qu'on n'a malheureusement pas réussi comme on le voulait. C'est aussi certainement dû au fait qu'on n'a pas fait un bon championnat, avec un classement en dessous des attentes. Nous allons certainement réfléchir pour revenir à une situation qui sera moins liée au dynamic pricing, avec des prix qui vont permettre à tout chacun de venir assister au match», assure le président. «L'ambition reste la même: garnir le stade le plus possible, afin d'avoir le douzième homme à nos côtés et qu'il pousse derrière notre équipe.» Un public dynamique, pour un tarif qui le sera sans doute moins.