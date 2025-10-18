En danger, Mattia Croci-Torti? Dans cette interview pour Blick, l'entraîneur du FC Lugano répond avec franchise et fait son autocritique. Non, il n'a pas tout fait juste. Mais oui, il est l'homme idéal pour redresser la barre.

1/6 L'entraîneur de Lugano Mattia Croci-Torti répond aux questions de Blick dans une interview. Photo: BENJAMIN SOLAND

Carlo Emanuele Frezza

Mattia Croci-Torti, si vous étiez entraîneur d'un autre club, seriez-vous encore en poste aujourd'hui?

Je ne peux pas le dire. Mais après l'échec en Coupe à Cham, les responsables auraient certainement pu tirer la sonnette d’alarme. Je suis donc d'autant plus heureux qu'ils m'aient fait confiance pour continuer.

Pourquoi le club, autour du directeur sportif Sebastian Pelzer, vous a-t-il maintenu?

Je pense qu'ils ont vu en moi quelqu'un qui reste convaincu de ce qu'il fait. Durant cette période, je n'ai jamais montré de signes de faiblesse ou donné l'impression que je ne pouvais pas faire évoluer cette équipe.

Que signifie pour vous cette énorme confiance de la part du club?

Cela me donne beaucoup de force. Nous avons eu beaucoup de discussions entre nous au cours des derniers mois. Mais il s'agissait toujours de dialogues constructifs et toujours dans le but d'apporter des améliorations. Dans des situations aussi difficiles, il faut aussi se regarder en face, être dur l'un envers l'autre et reconnaître quand on a fait des erreurs.

Y a-t-il donc aussi eu un mea-culpa de votre part?

Je reconnais même probablement trop d'erreurs. En fin de compte, nous ne devons pas nous mentir: en début de saison, nous n'étions pas au niveau que nous souhaitions pour être compétitifs dans plusieurs compétitions. Que ce soit au niveau mental, mais aussi au niveau physique. Nous en avons payé le prix.

Lugano a-t-il touché le fond de la crise?

Nous sommes sur la voie de la guérison. C'est ce que me disent mes impressions lors des entraînements depuis début septembre. Maintenant, je vois surtout à nouveau de la fraîcheur et de la joie de jouer. Et quand les jambes vont bien, il est plus facile d'obtenir des résultats.

Quelle est, selon vous, la raison principale pour laquelle cette année civile 2025 a été aussi catastrophique?

Peut-être étions-nous trop bons avant? Je pense que nous avons surtout eu des problèmes durant le ramadan, au printemps. Beaucoup de nos joueurs ont jeûné, d'autres étaient blessés. Je pense en particulier au match contre YB au Wankdorf, que nous avons malencontreusement perdu, puis à la défaite en Coupe à Bienne qui a suivi. Il nous a manqué des ressources importantes pendant cette période. Et c'est ainsi que cinq à six matches nous ont rendu la saison assez difficile.

À quel point cette année est-elle difficile pour vous personnellement?

Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir une équipe fragile qui n'arrive pas à faire ce dont elle est capable. Cette équipe a de tout autres qualités, y compris de caractère.

Mais par moments, on a pu voir à quel point tout cela vous affecte.

Bien sûr, quand on perd des matches, on est toujours malheureux. Des milliers de pensées se bousculent dans la tête. Mais je ne me suis jamais laissé abattre par cela. J'ai travaillé toute ma vie dans le football, je sais que cela peut arriver. La dernière chose à faire est de se chercher des excuses, de s'apitoyer sur son sort et d'abandonner. Il faut s'accrocher à ses idées et essayer d'aller de l'avant. C'est ce que j'ai toujours fait et que j'essaie encore de faire aujourd'hui.

De plus, cette année, vous avez dû faire face à un nombre inhabituel d'événements secondaires. Le marché des transferts, par exemple. Certains joueurs voulaient partir. Beaucoup d'entre eux sont restés. À quel point cela a-t-il été difficile d'affronter tout cela?

Nous avons essayé d'agir de la manière la plus professionnelle possible et d'exiger des joueurs un respect maximal pour le club, les fans et leurs coéquipiers. L'important est qu'ils ne perturbent pas l'équipe. Celui qui ne se donne pas à 100% ne peut pas aider. C'est pourquoi nous avons été clairs: toute personne qui ne donne pas tout pour ce maillot doit s'attendre à des conséquences.

Quelqu'un n'a-t-il pas joué le jeu? Si oui, qui?

Il n'y a pas eu de véritables moments de tension avec qui que ce soit. De telles situations font partie du football. Aujourd'hui, les joueurs sont souvent très influencés par leur environnement, c'est pourquoi il faut gérer habilement toutes les parties concernées. Mais il est important que tous comprennent: les objectifs collectifs de l'équipe passent toujours avant les objectifs individuels. Ce n'est qu'en travaillant pour l'équipe que l'on peut ensuite atteindre ses objectifs personnels.

Et comment cela s'est-il passé dans le cas d'Albian Hajdari?

Lorsqu'un joueur comme Hajdari fait partie de l'effectif, mais qu'il ne peut pas jouer en raison d'un transfert à venir et qu'il n'y a pas de remplaçant disponible, cela crée un problème mineur, mais perceptible. Hajdari est parti et nous n'avions pas de remplaçant. Nous connaissons bien ce genre de situation en Super League, car nous commençons la saison tôt en été et le marché des transferts est encore ouvert pendant un bon moment. Cela complique le team building nécessaire pour gagner des matches.



La discussion sur le gardien de but a également fait parler d'elle. Pourquoi avoir déclassé Amir Saipi?

L'idée était de lui adjoindre un gardien qui le mette au défi. Mais nous devons aussi reconnaître qu'il n'est pas si facile de trouver un gardien fort qui soit prêt à être remplaçant à Lugano. Nous avons eu de nombreuses discussions. Mais à la fin de l'été, nous en sommes arrivés au point qu'un gardien expérimenté comme David von Ballmoos, qui connaît la Super League, conviendrait mieux pour augmenter la concurrence.

Saipi a-t-il encore une chance de reconquérir sa place de titulaire?

S'il redevient le gardien que je connais, il pourra sans problème défier von Ballmoos. Le choix n'a pas été facile, notamment en raison des liens personnels avec Amir. Mais je suis convaincu que s'il réagit correctement, cela peut déboucher sur une situation gagnant-gagnant pour tous.

On s'est aussi demandé pourquoi Lugano mise sur deux vétérans comme Ezgjan Alioski et Kevin Behrens. D’autant plus que tous deux ont connu des débuts difficiles

On oublie qu'ils ont eu peu de temps de jeu avant de nous rejoindre. Et contrairement à ce qui était prévu, ils ont été directement jetés dans le grand bain pour des raisons différentes. Je suis convaincu qu'ils peuvent encore nous apporter beaucoup. Bien sûr, de l'extérieur, on attend tout de suite des performances. Mais en interne, nous savions qu'ils avaient besoin de temps. Et c'était justement l'une des difficultés de cette année: il nous manquait la largeur de l'effectif que nous avions encore au début de la saison dernière pour maîtriser avec succès la double charge.

Quand vous dites que Behrens peut vous apporter beaucoup, a-t-il l'étoffe pour devenir le meilleur buteur de la Super League?

Bien sûr! Même s'il n'a jamais été un grand buteur. Behrens est avant tout un joueur d'équipe doté d'une impressionnante mentalité de vainqueur. Nous avons besoin de types comme lui. Au cours des trois derniers matches, il a marqué trois buts et s'est créé de nombreuses occasions. C'est un bon signe qui montre que nous commençons à fonctionner en tant qu'équipe, comme nous le voulons.

Maintenant, le match contre le FC Zurich approche. Ce match montrera-t-il aux deux équipes quelle direction leur saison va prendre?

Je le pense, oui. Le FCZ joue de manière offensive, très agressive, presque «à la hollandaise» – fort dans les un-contre-un, capable aussi bien de marquer beaucoup de buts que d’en encaisser. Pour nous, l’essentiel sera notre attitude: de l’agressivité, un comportement positif et la volonté de ne pas perdre. Ce match est une rencontre clé – une victoire pourrait nous ramener à trois points du sommet et donner une tout autre lumière à notre saison.

Le fait que vous ne jouiez pas en Europe cette saison peut-il être un avantage?

Les matches de coupe d'Europe aident à grandir. Aussi bien les joueurs que pour moi en tant qu'entraîneur. Mais le FC Bâle a montré l'an dernier les avantages d'un match par semaine: moins de blessures, plus de fraîcheur, une meilleure performance le dimanche. Cette fois-ci, nous devons en profiter au moins jusqu'en janvier.

C’est la dernière saison au Cornaredo. L’été prochain, le club emménagera juste à côté, dans la AIL Arena. À quel point serez-vous fier de vous tenir sur la ligne de touche?

En tant que Tessinois, le fait que la ville de Lugano ait approuvé ce projet et que le canton du Tessin ait enfin un véritable stade de football me rend encore plus fier. Un vrai stade fera passer le football tessinois à un tout autre niveau.

D’ici là, vous devez encore faire avec le Cornaredo et le fait que votre équipe doive chaque jour parcourir une dizaine de minutes en minibus pour se rendre au terrain d’entraînement. À quel point cela est-il fatigant?

C’est difficile à gérer. Nous n’avons pas de terrain aux dimensions réglementaires et devons souvent improviser. Nous tenons bon et essayons de trouver une solution à long terme. On ne sait pas encore quand les nouveaux terrains d’entraînement seront prêts. En attendant, nous montons à Cadro. Mais la situation ne correspond clairement pas aux standards d’une équipe de Super League. Le nouveau stade permettra, espérons-le, de créer enfin de nouvelles dynamiques.