Sept matches en trois semaines, dix-neuf d’ici la fin de l’année : le Lausanne-Sport s’apprête à vivre un automne infernal. Entre retours de blessure et gestion d’effectif, Peter Zeidler aborde le défi avec humour et ambition.

Peter Zeidler et ses joueurs ont un calendrier très chargé devant eux. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Lausanne-Sport s'attaque à un nouveau marathon. Lors des trois prochaines semaines, les Vaudois auront en effet sept matches à jouer. Cinq en Super League. Deux en Conference League. «Nous allons même jouer 19 matches en 6 semaines», sourit Peter Zeidler, qui regarde là jusqu'à la fin de l'année.

«Il n'y aura que deux semaines lors desquelles nous ne jouerons pas: durant la trêve internationale de novembre, entre le 9 et le 23», ajoute le coach allemand, lequel sait bien qu'il aura besoin d'un effectif au complet pour traverser cette phase. «C’est excitant, mais c'est logique qu'on ne peut pas le faire avec 14 ou 16 joueurs. Il faudra peut-être 18 ou 22 joueurs de champ. On a une bonne formation, il faut le dire. J'ai regardé le match des U19 samedi, ils ont battu YB 3-0. J'ai vu une bonne équipe et des joueurs intéressants. Leur moment va arriver.»

Retour de Jamie Roche

Pour s'attaquer à cette nouvelle séquence de folie, Peter Zeidler et son staff pourront s'appuyer sur un retour important: celui de Jamie Roche. L'indispensable milieu de terrain devrait en effet être de retour dimanche, lors du déplacement du LS à Lucerne (16h30). «C'est une bonne nouvelle», se réjouit l'Allemand, qui voit là son effectif reprendre un peu plus d'épaisseur. Également grâce au retour au jeu de Nicky Beloko ainsi que l'arrivée de Florent Mollet juste avant la trêve d'octobre.

Au sujet de ce dernier, Peter Zeidler se montre toutefois prudent. Mais ne manque pas d'ajouter une touche d'humour à la situation. «On va encore attendre avant de le lancer, mais pas question de faire comme avec Paul Pogba à Monaco et d’attendre huit mois, rigole l'Allemand. Il sera normalement dans le groupe dimanche.»

«Qu'as-tu fait?»

Gabriel Sigua, sorti à la mi-temps du match face à YB (5-0) à cause d'une gêne derrière une cuisse, est, lui aussi, de retour avec le groupe. «Il n'est pas parti avec la sélection de la Géorgie pour se remettre. Il s'est entraîné normalement aujourd'hui et il sera avec nous dimanche», explique Peter Zeidler, lequel n'a pas manqué de montrer sa fierté de voir plusieurs autres éléments être partis représenter leur pays à travers le monde.

Le staff du LS espère pouvoir compter sur tout son groupe pour les nombreuses échéances à venir. Photo: keystone-sda.ch

«Nous avions six internationaux durant cette trêve. Un d'eux, Beyatt Lekoueiry, a joué deux matches et pris huit fois l'avion. Il est allé en Tanzanie et au Sénégal... Il m’a raconté ce matin: 11 heures de vol, cinq heures d’attente à Casablanca, ensuite Dakar, puis retour à Genève. C’est dur pour les gars. Aujourd’hui, il ne pouvait pas s’entraîner, même s’il est rentré hier après-midi», souffle le coach du LS, qui a également vu Gaoussou Diakité faire ses débuts avec le Mali. «Il a joué 11 minutes et pris un carton jaune. Je lui ai dit: 'Qu'as-tu fait?' Il m’a dit: 'Faute, puis j’ai protesté' Toujours le comportement… Mais il est de retour», rigole-t-il.

Quel bilan pour ces 100 premiers jours?

L'ambiance est donc bonne enfant à la Tuilière avant la reprise de la Super League. Et autre point positif pour le Lausanne-Sport: le club est sorti grandi de son début de saison déjà marqué par un enchaînement de rencontres. «Nous avons beaucoup appris. Par exemple, contre Vevey et Saint-Gall, on a aligné le même onze à quelques jours d'écart. Mais à Saint-Gall, on n’a pas joué. J’ai appris que certains joueurs ne peuvent pas enchaîner dimanche, jeudi, dimanche», explique Peter Zeidler, lequel a profité de cette pause pour tirer le bilan de ses 100 premiers jours à Lausanne.

«On a beaucoup discuté pour trouver les explications des défaites en championnat. Et il y a en a beaucoup, à commencer par le fait qu'on n’a pas bien joué. Mais ce qui m’intéresse, c’est la progression. L’équipe assimile les idées, c’est idéal. Je ne veux pas m’enflammer, mais on avance. Avec mon staff, c’était aussi une découverte: je ne les connaissais pas. Maintenant, on se connaît, on sait comment on fonctionne, ils connaissent mon approche. Les 100 premiers jours, c’est aussi ça: apprendre à se connaître»

Le début du nouveau marathon aura donc lieu à Lucerne dimanche (16h30), avec comme objectif d'obtenir une première victoire à l'extérieur en championnat cette saison. «Ce sera un match intéressant, j'y crois.»