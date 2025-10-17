La Commission de discipline de la SFL a rejeté le protêt du FC Lugano concernant le match contre le FC Lausanne-Sport. Le club tessinois contestait l'utilisation du VAR lors de la rencontre du 17 septembre, qui s'était soldée par un match nul 1-1.

Le match entre Lugano et Lausanne-Sport ne sera pas rejoué

Karim Sow a évité un carton rouge après l’intervention de la VAR lors du match contre le FC Lugano. Photo: keystone-sda.ch

La rencontre entre le FC Lugano et le FC Lausanne-Sport ne sera pas rejouée. La Commission de discipline de la SFL a rejeté le protêt du club tessinois. Le 22 septembre, le FC Lugano confirmait officiellement son protêt déposé lors du match du mercredi 17 septembre face au FC Lausanne-Sport (1-1). Le club tessinois dénonçait «une utilisation erronée en violation du protocole VAR» et demandait à rejouer la rencontre.

Controverse autour de la VAR

Ce jour, la Commission de discipline de la SFL rejette ce protêt et donc les réquisitions faites par le club tessinois avec l’analyse suivante: «Après avoir commis une faute, le Lausannois Karim Sow s’est vu signifier un second avertissement par l’arbitre, synonyme de carton rouge. Compte tenu de la situation, l’arbitre s’est rendu consulter les images de la VAR afin de vérifier si la faute en question n’était pas constitutive d’un carton rouge direct.»

Avant de poursuivre: «Il n’y a à ce propos pas de raison de s’éloigner des affirmations de l’arbitre. Constatant une potentielle situation de hors-jeu, le VAR a également montré à l’arbitre les images en lien avec ceci, ce dernier constatant qu’effectivement l’attaquant luganais était en position irrégulière. L’arbitre a ensuite décidé d’annuler le 2ème carton jaune, donc le carton rouge, et a fait reprendre le match.»

En conclusion, «toutes les questions d’appréciation de la faute, de son interprétation, de ses conséquences, tout comme d’une éventuelle erreur manifeste d’arbitrage, relèvent des faits qui sont tranchés définitivement par le corps arbitral sans que la présente Commission ne dispose d’un droit de regard.» Cette décision est définitive pour les instances de la Swiss Football League.