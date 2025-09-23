Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Karim Sow et Renato Steffen au duel.
Photo: Samuel Golay
ATS Agence télégraphique suisse
Lugano dénonce «une utilisation erronée en violation du protocole VAR», a indiqué la Swiss Football League (SFL). A la 63e, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avec que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct.
Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur du LS.
Le cas a désormais été transmis à la Commission de discipline de la SFL.
