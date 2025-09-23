DE
Protêt confirmé
Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Le FC Lugano a confirmé son protêt contre la validation du match de Super League du 17 septembre face au Lausanne-Sport (1-1). Le club tessinois demande que la partie soit rejouée.
Publié: il y a 23 minutes
Karim Sow et Renato Steffen au duel.
Photo: Samuel Golay
ATS Agence télégraphique suisse

Lugano dénonce «une utilisation erronée en violation du protocole VAR», a indiqué la Swiss Football League (SFL). A la 63e, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avec que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct.

Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur du LS.

Le cas a désormais été transmis à la Commission de discipline de la SFL.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
FC St-Gall
6
10
15
2
FC Thoune
FC Thoune
6
5
13
3
FC Bâle
FC Bâle
6
4
12
4
Young Boys
Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zurich
FC Zurich
6
-1
10
7
FC Lucerne
FC Lucerne
6
0
8
8
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthour
FC Winterthour
6
-9
2
Tour final
Tour de relégation
Mentionné dans cet article
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Lugano
