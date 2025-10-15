Dernière mise à jour: il y a 9 minutes

Combien seront-ils au final? Le Servettien Dylan Bronn est assuré de disputer la Coupe du monde avec la Tunisie et de nombreux autres joueurs de Super League pourraient l'imiter. Tour d'horizon complet!

Ces joueurs de Super League rêvent de la Coupe du monde

Combien seront-ils de joueurs de Super League à participer à la Coupe du monde 2026? Premiers éléments de réponse, compilés par Blick.

Les équipes qualifiées

Europe (16 places): Angleterre

Afrique (9 ou 10 places) : Maroc, Tunisie, Égypte, Ghana, Algérie, Cap-Vert, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire.

Asie et Australie (8 ou 9 places)* : Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Arabie Saoudite, Qatar.

Amérique du Sud (6 ou 7 places)* : Argentine, Équateur, Brésil, Paraguay, Colombie, Uruguay.

Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (6, 7 ou 8 places)* : Canada (co-hôte), Mexique (co-hôte), États-Unis (co-hôte).

Océanie (1 ou 2 places de départ)* : Nouvelle-Zélande.

*Le nombre de places varie en raison des playoffs intercontinentaux, lors lesquels deux billets sont attribués.

FC Bâle

Ghana: Jonas Adjetey compte cinq sélections avec les Black Stars, qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde. Lors du sprint final, il a été aligné trois fois sur quatre pendant 90 minutes. S'il ne se blesse pas, il devrait donc avoir sa place dans l'effectif qui s'envolera pour les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Côte d'Ivoire: Bénie Traoré n'a pas été convoqué depuis novembre 2024, mais il compte cinq sélections pour le champion d'Afrique 2024, qualifié pour la Coupe du monde depuis mardi soir et une belle victoire contre le Kenya.

Bosnie & Herzégovine: Adrian Barisic a toujours fait partie de l'équipe ces derniers temps, mais il alterne entre le onze de départ et le banc de touche. En qualification pour la Coupe du monde, ils sont en course pour les playoffs derrière l'Autriche - la qualification directe est également encore possible.

Young Boys

Suisse : Avec Loris Benito, Edimilson Fernandes, Joël Monteiro, Alvyn Sanches et Marvin Keller, YB compte cinq joueurs qui ont été récemment convoqués en équipe nationale.

Bosnie-Herzégovine: Armin Gigovic est devenu pratiquement incontournable au milieu de terrain depuis ses débuts avec les Zmajevi en 2024.

Algérie: Jaouen Hadjam est titulaire sur le côté gauche de la défense algérienne - les Fennecs ont déjà leur ticket pour la Coupe du monde en poche.

Servette

Tunisie: Dylan Bronn peut se réjouir de sa troisième phase finale de Coupe du monde. Son pays est qualifié et il a joué 90 minutes sur lors de cinq des derniers matches de qualification.

Slovaquie : Samuel Mraz n'a joué qu'une minute lors de ces qualifications pour la Coupe du monde, lors de la défaite en Irlande du Nord. Sans elle, les Slovaques seraient encore en course pour la première place grâce à leur victoire surprise contre l'Allemagne. Tout laisse désormais à penser qu'ils participeront aux barrages.

Cameroun: Gaël Ondoua n'a pas été convoqué depuis 2023. Lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, le milieu récupérateur de Servette était entré en cours de match contre la Nati. Deuxièmes derrière le Cap-Vert, les Lions Indomptables tremblent avant les barrages pour une participation à la Coupe du monde.

Lugano

Suisse: Renato Steffen, David von Ballmoos et Uran Bislimi ont fait partie du cercle élargi de l'équipe nationale suisse ces dernières années, mais tous n'ont pas été convoqués depuis près d'un an ou plus.

Algérie: Ahmed Kendouci est actuellement ralenti par une fracture du tibia. Avant cette grave blessure, il faisait partie de la sélection de Vladimir Petkovic. L'ex-sélectio nneur de la Nati a conduit les Fennecs à leur première Coupe du monde depuis 2014.

Macédoine du Nord: Ezgjan Alioski compte déjà 89 matchs internationaux et une participation à l'Euro. Une Coupe du monde s'y ajoutera-t-elle? Deuxièmes de leur groupe de qualification et vainqueurs de la Ligue des Nations, les Macédoniens peuvent déjà se préparer aux play-off.

Kosovo: Récemment rétrogradé remplaçant à Lugano, Amir Saipi occupe le même poste en équipe nationale.

Tunisie: Mohamed Belhadj Mahmoud n'a certes disputé que deux matches internationaux pour les Aigles de Carthage, mais il a été convoqué à deux reprises récemment.

Canada: Zachary Brault-Guillard a disputé huit matches internationaux, mais il attend une convocation depuis deux ans.

Thoune

Macédoine du Nord: Elmin Rastoder est international depuis septembre 2025 et compte trois sélections.

Lausanne

Canada: Theo Bair a récemment fait exploser YB avec son hat-trick! De quoi se faire une bonne publicité en vue de la Coupe du monde, qui aura lieu dans son pays natal.

Arabie saoudite: Muhanad Al-Saad a disputé son seul match international en septembre 2025. Les Saoudiens se sont officiellement qualifiés en faisant match nul (0-0) mardi contre l'Irak.

Lucerne

Suisse: Adrian Bajrami et le gardien Pascal Loretz font partie des joueurs prometteurs de la Nati.

RD Congo: Oscar Kabwit compte cinq matches internationaux pour les Léopards, qui disputeront les play-off africains. Il n'a cependant pas été sélectionné en septembre et en octobre.

Zurich

Curaçao: Livano Comenencia a porté les couleurs des Pays-Bas jusqu'à l'âge de 20 ans, et depuis l'automne 2024, il participe à un conte de fées footballistique dans les Caraïbes: Grâce à une victoire sensationnelle sur la Jamaïque, la petite île se trouve à mi-chemin de la phase de groupes sur la voie de la Coupe du monde.

Kosovo: Bledian Krasniqi a effectué ses débuts cet été, mais il n'a pas participé aux qualifications pour la Coupe du monde.

Winterthour

Cap-Vert: Stéphane Cueni a disputé son seul match international jusqu'à présent lors d'un match amical contre la Malaisie, mais il n'a pas été convoqué récemment avec les Requins bleus.

Saint-Gall

Ghana: Lawrence Ati Zigi compte 27 sélections avec les Black Stars. Son collègue Stephan Ambrosius n'en a que quatre.

Kosovo: Betim Fazliji a déjà joué 22 fois pour son pays. Mais sa dernière participation remonte déjà à 2023, notamment en raison de blessures.

Sion

Kosovo: Alors que Kreshnik Hajrizi dispute son cinquième match international lors de la victoire en Suède, Donat Rrudhani, international à 19 reprises, n'a pas encore été convoqué dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde.

Haïti: Belmar Joseph a certes déjà fait six apparitions en équipe nationale, mais il a été convoqué pour la dernière fois avec les moins de 20 ans. Dans le groupe du Costa Rica et du Honduras, les chances haïtiennes de participer à la Coupe du monde ne sont pas très grandes.

Les joueurs qui n'ont jamais été convoqués ou qui ne le sont plus depuis longtemps n'ont pas été pris en compte dans cette liste.