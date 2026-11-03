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Après une défaite mortifiante
Le Lausanne-Sport se sépare déjà de son entraîneur!

Arrivé le 1er juin sur le banc vaudois, Luka Elsner n’est plus l’entraîneur du FC Lausanne-Sport. Le club et le technicien ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration.
Publié: il y a 5 minutes
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
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Blick Sport

L’aventure aura été courte et la défaite 4-5 de dimanche face à Thoune après avoir pourtant mené longtemps au score aura été celle de trop. Le FC Lausanne-Sport et Luka Elsner ont «convenu ensemble» de se séparer, «après avoir longuement échangé sur la situation sportive actuelle», annonce le club dans un communiqué.

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Commentaire
Par Tim Guillemin
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En cinq mois, l’entraîneur aura dirigé l’équipe lors de 12 matches de Super League et de deux tours de Coupe de Suisse. Pas assez pour convaincre. «Les résultats restant déterminants dans le football professionnel, la dynamique sportive actuelle a conduit les différentes parties à convenir qu’une fin de collaboration était aujourd’hui la meilleure décision», écrit le LS dans sa communication.

Les dirigeants vaudois saluent néanmoins «le professionnalisme et l’engagement» de leur désormais ex-coach. Ils relèvent aussi son «approche méthodologique» et ses outils, qui ont «contribué au développement du staff». Des acquis sur lesquels le club dit vouloir continuer à s’appuyer.

Le nom du successeur de Luka Elsner n’est pas encore connu. Le LS communiquera sur sa nouvelle organisation sportive «lorsqu’une décision aura été prise». En attendant, motus: le club prendra la parole «en temps voulu» pour répondre aux questions sur cette décision et sur la suite du projet sportif.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
Young Boys
Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zurich
FC Zurich
12
-1
20
5
FC St-Gall
FC St-Gall
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Bâle
FC Bâle
12
-4
14
8
FC Lucerne
FC Lucerne
12
-6
13
9
FC Thoune
FC Thoune
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
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12
-11
6
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