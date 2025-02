Les Servettiens affichent leur solidarité envers Jérémy Guillemenot

Jérémy Guillemenot a été sifflé par son public ce dimanche. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

La rencontre de dimanche face à Winterthour (3-1) a une nouvelle fois été compliquée pour Jérémy Guillemenot, lequel a manqué un penalty en début de match (23e) et n'a pas pu débloquer son compteur de buts en championnat cette saison. Mais fait inédit pour l'attaquant genevois, sa sortie a été accompagnée par des sifflets soutenus de la part d'une bonne partie des 7812 spectateurs présents au stade de Genève.

Conséquence, l'équipe n'est pas allée saluer ses supporters comme elle en a l'habitude après les matches, qu'ils soient remportés ou perdus. «Ce n'était pas une décision contre la Section Grenat, mais contre l'ensemble du stade, explique Steve Rouiller en zone mixte. Quand un joueur est dans une mauvaise passe, surtout un attaquant, ce n'est pas plaisant qu'il soit sifflé. Ce n'est pas la meilleure période pour lui, mais on est avec lui et il a conscience que l'équipe le soutient.»

«Je suis déçu»

En conférence de presse, Thomas Häberli a également fait savoir son mécontentement quant à la réaction du public: «J'ai été déçu que le stade siffle Jérémy, mais ils ont le droit. Le reste des joueurs l'ont soutenu, nous sommes solidaires. Je suis déçu pour lui. Il traverse un moment difficile, mais il va revenir et marquer. Il est important. Il a marqué contre Chelsea, c'est un joueur qui a des qualités et on sait ce qu'il peut nous amener».

Si le Genevois a manqué une belle occasion de briller en l'absence d'un Enzo Crivelli titulaire au poste et absent face à la lanterne rouge pour cause de suspension, il a dû assister depuis le banc aux premiers buts d'un autre attaquant: Alioune Ndoye. Entré quelques secondes après l'ouverture du score zurichoise (63e), l'attaquant sénégalais a tout d'abord ramené Servette à égalité (69e) avant d'obtenir et de transformer un penalty durant le temps additionnel (95e).

Alioune Ndoye a, lui, marqué des points

«Il peut être un bon bonus pour nous pour la suite. Ce doublé va le mettre en confiance pour la suite. C’est un bon gars, un bon joueur qui s’est tout de suite intégré à l’équipe. Il est assez complet, mais il lui faut encore du rythme et du temps. Ces buts peuvent le rassurer», se réjouit Steve Rouiller. Le défenseur central est rejoint dans le constat par son coach.

«Il a quelque chose que l'on n'avait pas avec sa taille et sa faculté à attaquer la profondeur. Il vient d'un pays où le championnat était en pause et nous a rejoint tard. Mais on a vu à l'entraînement qu'il peut nous aider. Je suis content pour lui et pour l'équipe», ajoute Thomas Häberli, lequel a ainsi vécu une fin de journée contrastée.

A l'été 2023, le Servette FC réalisait un investissement financier assez important pour faire revenir de Saint-Gall l'attaquant passé par son académie. En 103 matches officiels pour le SFC, ce dernier a inscrit 19 buts et délivré 12 passes décisives.