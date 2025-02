Le Servette FC s'évite une défaite embarrassante en fin de match

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Si leurs prestations décevantes face à Bâle (2-1) et à Grasshopper (2-1) ont suffi aux Servettiens pour remporter les trois points, celle face à Winterthour, qui est à placer dans la même catégorie, en aura fait autant. Et ce malgré la chance manquée de se mettre rapidement sur les bons rails grâce à un penalty concédé bien involontairement par le pauvre Remo Arnold pour une faute de main.

Mais Jérémy Guillemenot, en crise de confiance cette saison, manquait sa tentative devant Stefanos Kapino (23e). L'attaquant genevois, qui bénéficiait de la suspension d'Enzo Crivelli pour être aligné d'entrée par Thomas Häberli, a loupé ce dimanche l'opportunité de se remettre en confiance, mais aussi d'enfin ouvrir son compteur but cette saison. Le Genevois allait même sortir sous les sifflets de son public en fin de match.

Winterthour ouvre la marque, Alioune Ndoye répond

Tiemoko Ouattara, titularisé lui à la place d'un Dereck Kutesa malade, aurait également pu inscrire son premier but de la saison dès la 6e minute de jeu. Mais le jeune ailier grenat, auteur d'un joli slalom dans la défense adverse, voyait sa frappe être captée sans problème par le portier grec de Winterthour. Aligné un cran plus haut que d'habitude et auteur d'un match sans relief, Joseph Nonge se retrouvait lui aussi en bonne position, mais permettait à Kapino de ne pas trembler (38e). Derrière, les Servettiens passaient 45 premières minutes relativement calmes, même si les joueurs d'Uli Forte laissaient planer l'idée qu'ils pourraient se montrer dangereux en transition.

Le scénario catastrophe allait toutefois commencer à se dessiner peu après l'heure de jeu, lorsque Matteo Di Giusto mystifiait Keigo Tsunemoto et Kassim Adams. Le premier nommé crochetait l'ailier zurichois et Lukas Fähndrich désignait le point de penalty. Occasion que Luca Zuffi ne manquait pas (63e). Les Servettiens n'allaient cependant pas rester menés longtemps, Alioune Ndoye parvenant à inscrire son premier but en Super League de la tête en trompant Markus Kuster, lequel était entré à la pause en lieu et place de Stefanos Kapino. Si le portier autrichien s'était mis évidence sur une frappe contrée de Jérémy Guillemenot (48e), il ne se montrait pas sous son meilleur jour devant l'attaquant sénégalais.

Keyan Varela délivre le stade de Genève

Malgré les tentatives de Timothé Cognat, de retour de suspension, d'organiser le jeu de son équipe, les Grenat ne profitaient toutefois pas de l'euphorie de cette réussite pour mettre les bouchées doubles. Ils voyaient même Winterthour, privé d'ailleurs de son buteur Antoine Baroan (sur le départ), continuer de tenter sa chance. En effet, à chaque récupération de balle, les Zurichois repartaient rapidement de l'avant, bien conscients que cette défense servettiene n'offre pas toutes les garanties et peut facilement craquer.

Il n'en sera toutefois rien, et c'est même une nouvelle fois Alioune Ndoye qui pensait offrir les trois points au Servette FC. L'attaquant arrivé cet hiver de Lettonie se trouvait toutefois hors-jeu au moment de sa reprise au deuxième poteau (87e). Keyan Varela, lui, voyait sa réussite, sa première dans l'élite, être validée quelques secondes plus tard (89e). Les Grenat pouvaient même encore corser l'addition sur penalty grâce à Alioune Ndoye durant le temps additionnel (95e).

Servette profite ainsi de sa victoire et des autres résultats de cette 25e journée pour rejoindre Bâle, Lugano et Lucerne en tête de la Super League avec 42 points.