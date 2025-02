Stéphane Henchoz: «Karlo Letica? Pour nous, il n’était pas blessé»

Stéphane Henchoz, directeur sportif du Lausanne-Sport, a mis les choses au clair concernant la situation de Karlo Letica. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce samedi à Lausanne, le match nul arraché au bout du temps additionnel par le Lausanne-Sport face à Grasshopper passe presque au second plan (2-2). En effet, la question de savoir ce qu’il advient de Karlo Letica se trouvait sur toutes les lèvres ou presque.

Ce d’autant plus que le club et le portier croate se sont livrés à un véritable poker menteur. Le LS, via son directeur sportif Stéphane Henchoz, annonçait le refus de jouer de son gardien, dont le contrat prendra fin en juin prochain. Là semble se trouver le cœur du problème.

«Pour nous, il n'était pas blessé»

De son côté, Karlo Letica justifiait son absence par une blessure sur une publication Instagram quelques minutes après le début de la rencontre. «Chers fans, Mon absence lors du match d’aujourd’hui est due à une blessure à l’épaule gauche, confirmée par le personnel médical. C’est également la raison pour laquelle je ne me suis pas entraîné cette semaine et que j’ai suivi des séances de thérapie. Oui, il y a des négociations en cours concernant mon contrat, mais rester en bonne santé est ma priorité si je veux continuer à contribuer à cette équipe. Merci pour tout votre soutien. Allez Lausanne, et bonne chance à notre équipe aujourd’hui! »

Deux discours bien distincts donc. Mais qui dit vrai? «Pour nous, il n’était pas blessé, c’est tout», répond franchement Stéphane Henchoz à Blick, assurant que le Croate restera bien à Lausanne à minima jusqu’au terme de la saison, alors que quelques championnats européens voient leur fenêtre des transferts être encore ouverte. «Nous sommes encore en négociations. Ce qui est le cas depuis avril 2024, et un certain nombre de propositions qu’on lui a soumises. C’est où on en est maintenant et par rapport à la clause dans son contrat, il a décidé de ne pas jouer.»

Thomas Castella jouera à Bellinzone

Quelle est donc cette clause? Personne n'en dit rien, du moins officiellement. Mais il y a fort à parier qu'elle concerne une prolongation automatique du contrat du gardien croate une fois un certain nombre de matches atteints. Cela expliquerait son refus, selon les dirigeants du LS en tout cas, de prendre part à cette rencontre. Une thèse, on l'a compris, que Karlo Letica réfute vivement.

Une décision qui irrite forcément l’ancien international suisse alors que le LS voit une semaine très importante se présenter à lui avec le déplacement à Bellinzone en quarts de finale de la Coupe de Suisse mardi et la réception du Servette FC samedi. «C’est dommage, mais c’est son choix.»

Quelle suite dans cette affaire?

Quelle suite donc pour cette affaire? «Rien de particulier. Nous allons préparer un match de Coupe avec Thomas Castella comme numéro un», affirme le directeur sportif du Lausanne-Sport en faisant référence au déplacement de mardi à Bellinzone en quarts de finale de la Coupe.

Il y a quelques semaines, Stéphane Henchoz se montrait optimiste, dans les colonnes de Blick, assurant être très serein dans ce dossier. Visiblement, tout le monde l'est un peu moins à la Tuilière en ce samedi soir.