Karlo Letica en fin de contrat? Le LS et son gardien calment le jeu

Karlo Letica est officiellement en fin de contrat en juin, mais tout le monde semble serein du côté du Lausanne-Sport. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Bonsoir! En français, en anglais, en italien, en allemand?» Karlo Letica était très détendu en arrivant devant les micros samedi soir, après la nette victoire du LS face à Yverdon (4-1). Le portier croate est un vrai polyglotte et a répondu dans un français très convaincant, lui qui est arrivé dans le canton de Vaud en août 2023. Une vraie prouesse pour celui qui n'avait jamais joué dans un club francophone auparavant, ayant certes évolué en Belgique, mais du côté flamand.

«Je me concentre sur mes performances»

Le Croate de 27 ans s'affirme cette saison comme étant l'un des meilleurs portiers de Super League et son cas commence à inquiéter un peu du côté des supporters du Lausanne-Sport, vu que son contrat arrive à terme en juin. Se sent-il bien au LS? A-t-il envie de prolonger? Pourquoi ne l'a-t-il toujours pas fait? «C'est une question pour le club, pour le directeur sportif», répond-il très calmement. N'est-il pas perturbé, même un petit peu? «Non, pas du tout. Je me concentre sur mes performances. Je reste très calme.»

Une clause dans le contrat?

Interrogé quelques minutes plus tard à ce sujet, Stéphane Henchoz s'est montré très rassurant. «On a déjà eu des discussions par le passé pour prolonger, mais ça n'avait pas encore abouti», explique le directeur sportif du LS, sans donner plus de précisions sur le timing des discussions. «Mais il y a aussi certaines clauses dans les contrats des joueurs qui font qu'on peut être assez tranquilles au LS aujourd'hui», enchaîne Stéphane Henchoz. «Dans le dossier de Karlo Letica en particulier? «Oui.» Le message est clair, même s'il n'est pas ultra-précis: le gardien croate est en fin de contrat, mais n'est pas complètement libre tout de même, un point de son contrat, non dévoilé, offrant au LS une certaine priorité. Tel est le sens du message porté par Stéphane Henchoz en cette fin de mercato internationale.

Photo: freshfocus

Pour ce qui est du terrain et de la prestation du Lausanne-Sport ce samedi, le gardien avait de quoi être satisfait, même s'il a encaissé un but, ce qui ne lui arrive que rarement à la Tuilière. «Oui, c'est dommage, mais c'est la victoire qui compte. Franchement, pour moi, ce n'est pas un problème. On a pris trois points vraiment, vraiment, vraiment importante», assure-t-il.

«Difficile de rester calme quand tu ne gagnes pas»

Etait-il inquiet lors des quatre premiers matches, alors que le LS ne gagnait pas (deux victoires et deux nuls)? «Non, parce qu'on jouait bien, comme contre Lucerne. Mais oui quand même, parce que c'est difficile de rester calme quand tu ne gagnes pas. Tu joues bien, mais à la fin, tu veux les trois points. Jouer un foot magnifique, ça ne compte pas. C'est aussi ce qu'on s'est dit dans les vestiaires. C'est pour ça que cette victoire aujourd'hui, la première de l'année, était très attendue», répond-il.

Il a déjà un record, il veut un trophée

Le mercato lui convient-il, avec le seul départ d'Antoine Bernede comme joueur majeur? Et les trois arrivées? «Ce n'est pas à moi de répondre, le club fait ses choix. Tout ce que je sais, c'est qu'avec l'équipe qu'on a, on peut faire des résultats exceptionnels cette saison», explique-t-il, bien décidé à entrer dans l'histoire du LS en soulevant un trophée en fin de saison, lui qui a déjà établi le record des blanchissages consécutifs à la maison (six face à Winterthour, GC, Servette, Sion, Zurich, Lucerne).