1/2 Alvyn Sanches (droite) a inscrit son onzième but de la saison en Super League. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

La surprise était grande pour les fans du Lausanne-Sport au moment de la publication de la feuille de match environ 45 minutes avant le début de la rencontre. En effet, Karlo Letica, gardien titulaire des Vaudois et qui fait partie des meilleurs à son poste cette saison, était absent pour une raison qui reste encore floue et laissait ainsi sa place à Thomas Castella. De son côté, Konrad de la Fuente commençait sur l'aile gauche en raison de la suspension de Teddy Okou et de l'absence de Fousseni Diabaté (privé). Marvin Senaya, prêté cet hiver jusqu'au terme de la saison par Strasbourg, fêtait, lui, sa première titularisation sur le côté droit de la défense lausannoise.

Sur le banc, Ludovic Magnin était, lui aussi, absent et voyait son assistant, Manuel Hervas, mener l'équipe. Et comme si cela ne suffisait pas, Jamie Roche manquait également à l'appel en raison d'une blessure.

Alvyn Sanches, qui d'autre?

Tout démarrait pourtant bien pour les Vaudois qui, après bon pressing d'Alban Ajdini à la suite d'une passe mal dosée par le capitaine zurichois Amir Abrashi, pouvaient ouvrir la marque par l'inévitable Alvyn Sanches, lequel, seul aux 16 mètres, pouvait tromper sans trembler un Justin Hammel impuissant et mette le LS sur les bons rails dès son premier tir cadré.

Dès lors, les Vaudois ne poussaient pas vraiment pour doubler leur avantage et laissaient même la balle aux visiteurs dès la demi-heure de jeu. Reste que ces derniers ne savaient pas vraiment quoi en faire et condamnait Thomas Castella, lequel fêtait sa première titularisation en Super League depuis le 21 mai 2024, au chômage technique en première période.

GC renverse le match en quatre minutes

Le LS rentrait ainsi au vestiaire avec un avantage logique au score, mais également avec le sentiment que cela pourrait ne pas suffire face à ces Zurichois capables de tout depuis l'arrivée de Tomas Oral sur leur banc fin novembre (1 défaite en 10 matches de championnat). La dernière rencontre entre les deux équipes, lorsque les Vaudois menaient un à zéro à la pause avant de concéder le nul (2-2), devait servir d'exemple.

Le début de seconde mi-temps voyait en tout cas le Lausanne-Sport aller chercher haut son adversaire, comme à l'entame de la rencontre. Mais sur un ballon perdu à mi-terrain par Alvyn Sanches après une passe mal dosée par Marvin Senaya à mi-terrain, GC pouvait partir très vite en contre et tromper Thomas Castella sur son premier tir cadré (Adama Bojang, 56e). L'attaquant gambien pouvait même doubler la mise quatre minutes plus tard, à la suite d'un long ballon joué dans la profondeur par Ayumu Seko et d'une intervention défensive manquée par Noë Dussenne. Le scénario du 4 février au Letzigrund se répétait ainsi.

Le LS arrache le nul en fin de match

La réaction lausannoise? Elle se matérialisait tout d'abord par des changements avec les entrées de Kaly Sène et de Beyatt Lekoueiry en lieu et place d'un Konrad de la Fuente une nouvelle fois décevant et d'Olivier Custodio. Le Mauritanien de 19 ans, arrivé cet hiver de Croatie, foulait ainsi la pelouse synthétique de la Tuilière pour la première fois et faisait par la même occasion ses débuts en Super League (67e).

Mais ce sont les Zurichois qui ne passaient pas loin de doubler son avantage sur une tête de Veron Lupi sur coup franc (73e). Le LS n'y était pas et semblait contraint d'espérer un exploit individuel pour s'en sortir avec ne serait-ce qu'un point face au 11e de Super League. Les Vaudois peinaient à se montrer une seconde fois dangereux devant Justin Hammel et le staff du LS se décidait à jeter ses dernières forces dans la bataille en faisant entrer Fabricio Oviedo et Raoul Giger en lieu et place de Aliou Baldé et de Marvin Senaya.

La première opportunité du Lausanne-Sport de la seconde période allait finalement tomber à la 81e minute de jeu, lorsque Morgan Poaty, à la suite d'un bon mouvement collectif, ne parvenait pas à tromper Justin Hammel malgré une position très favorable. Puis, plus rien jusqu'à l'égalisation inespérée de Fabricio Oviedo, lequel pouvait inscrire son premier but à la Tuilière (96e). Un point qui pourrait être très important en fin de saison.