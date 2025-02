«Alvyn Sanches est le successeur légitime de Xherdan Shaqiri»

Sa légèreté est contagieuse, sa classe indéniable. Alvyn Sanches stimule l'imagination, et pas seulement à Lausanne. Peu avant son transfert éventuel à hauteur de plusieurs millions, Blick passe au crible ce talent XXL.

Alvyn Sanches exulte avec Lausanne: cinq buts lors des sept derniers matches de Super League. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Sven Schoch

Il dribble? Non. Il danse, il caresse le ballon, souvent avec son merveilleux pied gauche. Alvyn Sanches ne ravit pas seulement son propre public à Lausanne. Avec une souplesse qui le distingue du style de nombreux autres joueurs du championnat, l'artiste vaudois possède le don de résoudre correctement les défis difficiles en une fraction de seconde. Sous pression, il se faufile dans les failles tactiques et manœuvre dans les défenses en une seule feinte.

Amir Abrashi suit l'évolution fulgurante d'Alvyn Sanches (aussi) du point de vue de l'adversaire. «Tu te dis: C'est qui ce jeune qui débarque? Faible, avec de longues jambes, plutôt maigre. Puis il plonge, te fait passer le ballon entre les jambes et joue avec insouciance, comme s'il était dans la cour de récréation. C'est fou comme il conduit le ballon dans un espace réduit.» Le capitaine de Grasshopper a côtoyé de nombreuses stars suisses et en 2011, il a participé à la finale de l'Euro M21 avec Xherdan Shaqiri. «Les comparaisons sont difficiles. Mais je suis sûr que ce garçon brillant fera son chemin à l'étranger.»

L'ADN du quartier le marque

Que se cache-t-il derrière le phénomène lausannois Alvyn Sanches? Qu'est-ce qui se cache derrière le visage encore enfantin de l'acteur le plus spectaculaire de Super League actuellement? En plus de beaucoup de travail, son passé d'enfant. Dans le quartier de Praz-Séchaud de la capitale olympique, il s'imprègne, dans le cercle de ses amis les plus proches, de la culture qui marquera son ADN de footballeur: les matches sur des petits terrains, à cinq contre cinq, sans arbitre. Comme d'autres de la même école: Dan Ndoye (Bologne), Cameron Puertas (Al-Qadsiah), Bryan Okoh (Salzbourg) ou Isaac Schmidt (Leeds). Ils ont tous été socialisés dans cette école particulière de la rue.

«Il a un sens du jeu exceptionnel. Dans les matches offensifs, Alvyn joue à l'instinct. Mais ce que beaucoup thématisent rarement: il est aussi très bon sans le ballon. Il sait exactement quand il doit mettre la pression sur le défenseur, souligne l'entraîneur lausannois Ludovic Magnin dans un entretien avec Blick. Sa manière de jouer a beaucoup à voir avec la façon dont il a grandi. Dans son quartier, il a souvent joué contre des enfants plus âgés ou des adultes. Dans la rue, si tu veux le ballon, tu dois aller le chercher et ensuite le garder.»

Le coach du LS accorde une grande marge de manœuvre à son électron libre: «Il peut souvent se déporter vers la droite, pour ensuite entrer vers l'intérieur avec son pied gauche puissant ou dribbler en contrepied des adversaires.» Le rendement est au rendez-vous: cinq buts au cours des sept derniers matches, dix au total cette saison.

«Le projet est plus important»

Le directeur sportif Stéphane Henchoz ne tarit pas d'éloges: «Il est le successeur légitime de Xherdan Shaqiri.» Du côté de l'ASF, l'attitude est un peu plus prudente. «Nous l'observons depuis longtemps et il est clair qu'un joueur comme lui est sur notre radar», annonce le sélectionneur de la Nati Murat Yakin. Ludovic Magnin tempère aussi: «On verra s'il trouve un environnement comparable à l'étranger ou s'il doit s'adapter. Je lui fais confiance pour tout.»

Un joueur comme Alvyn Sanches stimule le marché. «C'est un joueur 'plus-plus'. En Suisse, nous n'avons pas beaucoup d'acteurs capables de forcer la différence dans les 25 derniers mètres», vend Fahd Adamson. L'agent de Dan Ndoye s'occupe également d'Alvyn Sanches depuis huit mois et finalisera le transfert vers une plus grande scène dans les huit semaines à venir. «Avant de signer, Alvyn doit sentir que le coach le comprend, qu'il a un projet concret en poche pour lui. Le projet est plus important que le championnat.»

Fahd Adamson sait à quel point le prochain transfert est complexe et déterminant: «Il n'est pas facile de trouver le club parfait. Nous parlons probablement de la décision la plus importante de sa carrière. Alvyn a tout ce qu'il faut pour atteindre le sommet. Mais la philosophie du club doit correspondre.»