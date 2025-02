Coup de tonnerre au LS, Karlo Letica refuse de jouer

Karlo Letica a refusé de jouer face à Grasshopper ce samedi. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

La situation autour de Karlo Letica, portier titulaire du Lausanne-Sport en fin de contrat en juin prochain, ne semble finalement pas aussi claire et sereine qu'initialement annoncé. En effet, les supporters lausannois ont pu s'apercevoir au moment de la publication du onze de leur équipe pour affronter Grasshopper à la Tuilière, que leur gardien titulaire, Karlo Letica, manquait à l'appel.

Directeur sportif du LS, Stéphane Henchoz s'est expliqué au micro de blue Sport avant le début de la rencontre: «Une clause dans son contrat pose problème. Ça fait presque un an qu’on est en discussions. On a fait quatre offres qu’il a refusées. Et il a refusé de jouer ce soir».

Plusieurs absents de poids pour le Lausanne-Sport

Conséquence, c'est Thomas Castella qui garde les buts vaudois ce samedi. Le Fribourgeois, qui compte 238 apparitions pour le LS, retrouve ainsi un terrain de Super League pour la première fois depuis le 21 mai 2024 et un match face à... Grasshopper à la Tuilière (0-0).

Le portier croate n'est toutefois pas le seul absent côté lausannois puisque Ludovic Magnin et Teddy Okou sont suspendus, alors que Fousseni Diabaté est absent pour raisons familiales et que Jamie Roche est toujours blessé.



Konrad de la Fuente prend place sur l'aile gauche de l'attaque lausannoise. De son côté, Marvin Senaya connait sa première titularisation avec le LS sur le flanc droit de la défense.