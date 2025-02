Jean-Pierre Nsame a encore besoin d'un but pour dépasser Marco Streller en tant que meilleur buteur de l'histoire de la Super League. Ironie du sort: ce même Marco Streller avait sous-estimé le Camerounais alors qu'il était directeur sportif du FC Bâle.

1/10 Jean-Pierre Nsame a inscrit 111 buts en Super League. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Stefan Kreis

Durant la semaine, le FC Saint-Gall fait savoir que Jean-Pierre Nsame sera présent à la conférence de presse de vendredi. Mais à la place, c'est Betim Fazliji qui est assis en haut du podium. Parce que Jean-Pierre Nsame s'est blessé à l'entraînement? «Non», répond le chef de presse Remo Blumenthal. «Mais nous avons tellement de demandes de la part des médias que nous voulons attendre qu'il batte le record».

Jusqu'à présent, Jean-Pierre Nsame a marqué 111 buts en Super League. Il lui manque encore un but pour dépasser le recordman Marco Streller et prendre la tête.

Ironie du sort: Marco Streller lui-même aurait pu faire en sorte que le Camerounais marque la grande majorité de ses buts pour le FC Bâle et non pour YB. Car en tant que directeur sportif du FCB, il aurait pu engager Jean-Pierre Nsame. En été 2017, l'attaquant, alors à Servette, liu a été recommandé, mais Marco Streller a préféré faire venir Ricky van Wolfswinkel pour plus de trois millions.

Jean-Pierre Nsame devient l'icône d'YB

Le reste appartient à l'histoire. Jean-Pierre Nsame devient un icône à YB, lance les Bernois vers leur premier titre de champion depuis plus de 30 ans, remporte cinq titres. Le FC Bâle, quant à lui, attend depuis 2017 son 21e trophée de champion.

Il est possible que cela change cette saison. Parce que les Bâlois sont la meilleure équipe de Super League dans presque toutes les statistiques et qu'ils ont dans leurs rangs Xherdan Shaqiri, l'homme qui peut faire la différence dans la course au titre.

Samedi, le Kybunpark sera plein à craquer pour la première rencontre avec Jean-Pierre Nsame. Alors que Xherdan Shaqiri sera titulaire, la situation de Jean-Pierre Nsame reste incertaine. L'entraîneur du FC Saint-Gall, Enrico Maassen, déclare: «Il faut voir quel est son état de forme». C'est aussi pour cette raison qu'il est peu probable que les Verts modifient leur système en 4-2-3-1 et évoluent avec deux pointes, comme en début de saison. «La question est de savoir si nous pouvons nous permettre de commencer avec deux attaquants. Face à un milieu de terrain très joueur. Ces derniers temps, nous avons laissé peu d'occasions de but à l'adversaire. Et c'est la base», dit Enrico Maassen.

Le bilan de Jean-Pierre Nsame face à Bâle est impressionnant.

Seulement, il n'y a pas de victoire sans but. La défaite 1-0 du week-end dernier contre Yverdon l'a rappelé. Interrogé sur cette déroute, Enrico Maassen affirme que le match contre le FC Bâle sera totalement différent. «Nous jouons à domicile dans un stade comble contre l'une des meilleures équipes de la Super League. Nous avons montré que nous pouvions battre des équipes de haut niveau». Mais contre Bâle, Saint-Gall n'a pris qu'un point en deux matches cette saison.

Jean-Pierre Nsame, en revanche, a de bons souvenirs contre B'ale. En 19 duels, il a remporté dix victoires et n'a perdu qu'une seule fois. Un bilan qui symbolise le lien entre Jean-Pierre Nsame et le déclin sportif du FC Bâle.