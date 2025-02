1/13 Giorgio Contini donne désormais le ton à Berne. Photo: TOTO MARTI

Giorgio Contini (51 ans) est un homme très demandé. L'entraîneur d'YB, polyglotte et très fort en communication, répond à divers médias avant le duel de ce dimanche au Wankdorf contre le leader Lugano. Car lui et le (toujours) champion YB se trouvent devant des journées décisives, tant en championnat qu'en Coupe, avec le quart de finale à venir ce jeudi au Letzigrund contre le FC Zurich.

Si YB veut tout de même se mêler à la lutte pour le titre après un premier tour catastrophique, il est interdit de perdre ce dimanche - même si Giorgio Contini déclare: «Parler de la première ou de la deuxième place serait présomptueux. Nous ne pouvons pas nous intéresser à la Champions League aujourd'hui». En cas de défaite, l'écart avec les Tessinois s'élèverait à 11 points - alors qu'il restera 13 matches.

Giorgio Contini ne ressent pas de pression particulière - au contraire. Lugano est l'équipe la plus constante de la saison jusqu'à présent et se rend à Berne en tant que favori. «Pour eux aussi, c'est un jour de vérité. Ils doivent gagner, car ils veulent absolument devenir champions». Et YB? «Aussi banal que cela puisse paraître, notre objectif premier est d'atteindre le top 6 après 33 tours et de maintenir l'écart avec les équipes de tête. Ensuite, nous pourrions toujours réviser nos objectifs». Ce n'est qu'en ce qui concerne la Coupe que l'ancien assistant de l'équipe nationale affiche ses ambitions: «Bien sûr, nous voulons absolument nous qualifier jeudi».

Il manque encore les finitions

Après des premières semaines turbulentes, Giorgio Contini a bien débuté à YB. Cela fait 58 jours que le natif de Winterthour est assis sur le banc bernois. Mais même si YB est, avec Lugano et Bâle, la meilleure équipe du deuxième tour (11 points en 6 matches), tout n'est encore pas parfait. «Nous ne sommes pas encore aussi solides que nous le souhaitons. Certes, nous sommes stables défensivement et nous avons montré que nous pouvions être puissants offensivement et mettre la machine en route. Mais nous n'arrivons pas encore à jouer tout le temps comme nous le voulons».

Après trois victoires de suite, la défaite face à la lanterne rouge Winterthour la semaine dernière a été un coup d'arrêt. Il n'admet toutefois pas le reproche selon lequel son équipe n'est pas assez affamée et était trop arrogante après trois victoires. «Nous sommes bien entrés dans le match, nous nous sommes créés quelques occasions et nous avons ensuite été présents dans les duels». Ce qui a manqué, c'est la patience, surtout lorsque le verrou adverse ne saute pas. «Nous devons apprendre à trouver d'autres solutions offensives et à laisser parfois le ballon à l'adversaire dans certaines phases. Il nous manque encore les finitions».

Pour Giorgio Contini, le fait qu'YB ait pris 10 points sur 11 sur du gazon artificiel n'est pas un hasard. «J'ai déjà connu cela en tant qu'entraîneur à Saint-Gall, Lausanne et GC. En tant qu'adversaire, tu dois d'abord t'adapter au gazon artificiel, car chaque pelouse artificielle est un peu différente». Mais il en va de même pour YB lors des matches sur gazon naturel, où il leur faut un peu plus de temps pour s'adapter, même s'ils s'entraînent au préalable, si possible, sur du gazon naturel. Et le fait que la pelouse de nombreux stades soit actuellement très grasse et bosselée n'arrange pas les équipes qui jouent beaucoup au ballon. «Mais je n'accepte certainement pas que cela serve d'excuse ou d'alibi», assure Giorgio Contini.

Dans le duel de ce dimanche contre Lugano, ce ne sera pas un problème, car YB joue dans son stade sur son gazon artificiel fétiche. Et avec 12 degrés prévus, il ne faut pas s'attendre à des températures hivernales pour ce match qui sera décisif pour les deux clubs.