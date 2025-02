Paolo Tramezzani a apprécié ce qu'il a vu de son équipe ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Yverdon peut avoir de gros regrets, tant ce FC Zurich hésitant était prenable, ce samedi dans un Letzigrund un brin contestataire. La Südkurve avait en effet plusieurs messages à faire passer aux propriétaires du FCZ, notamment concernant la signature controversée de Benjamin Mendy, le champion du monde français. Celui-ci a sans doute entendu les sifflets à son entrée en jeu, la toute première pour le club zurichois, mais il a aussi entendu le cri de joie des fans lorsque son débordement et son centre à ras de terre ont conduit au but de la victoire signé Jahnoah Markelo à la 74e. YS perdait ainsi tout dans cette rencontre, mais pouvait se consoler... grâce au Lausanne-Sport et à l'égalisation tardive, et miraculeuse, de Fabricio Oviedo à la dernière minute du temps additionnel face à Grasshopper (2-2) à 230 kilomètres de là. Yverdon reste donc 10e, à une minute près!

Quatre grandes chances de marquer

Il n'en reste pas moins qu'YS n'aurait pas dû perdre ce samedi à Zurich, et qu'il ne doit qu'à la maladresse de ses joueurs offensifs, Hugo Komano en tête, de n'avoir pas ramené un point. «On aurait dû prendre quelque chose, c'est vrai», a regretté Christian Marques, très déçu dans les couloirs du stade, juste avant de partir à la douche. Yverdon a en effet eu quatre grandes occasions de marquer, en plus du penalty inscrit par Antonio Marchesano à la 58e (faute sur Moussa Baradji), mais n'en a converti aucune. Pourtant, Paolo Tramezzani était plutôt satisfait du contenu de la rencontre.

Varol Tasar, pris en tenaille par Steven Zuber et Rodrigo Conceicao, a été bien discret ce samedi à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Très calme, presque de bonne humeur, le Mister a défendu ses joueurs après cette défaite. «J'ai aimé l'état d'esprit et le courage de mon équipe. On a joué contre une très bonne équipe, très bien organisée, et on leur a tenu tête. Si je prends les deux derniers matches, la victoire contre Saint-Gall et la défaite ici, contre deux très bonnes formations, il y a de quoi être satisfait. Nous avons joué avec confiance. Nous avons parfois dominé, parfois subi, mais nous avons globalement été à la hauteur de ces deux bonnes équipes. Je suis triste du résultat aujourd'hui, mais content de la prestation», a assuré l'Italien.

«Je le redis: ce match est positif»

N'aurait-il pas aimé plus d'efficacité offensive? «Oui, bien sûr. On va travailler sur ce point, mais je suis content du travail de mes joueurs offensifs. Bien sûr qu'on peut regretter de ne pas avoir marqué plus d'un but, évidemment, alors que nous sommes arrivés quatre fois face au gardien, mais une fois que ce constat est posé, je le redis, ce match est positif», a insisté Paolo Tramezzani. Yverdon recevra Lucerne dimanche prochain au Stade municipal pour tenter, cette fois, de marquer des points importants dans la course au maintien.