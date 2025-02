Kreshnik Hajrizi n'en revient pas. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un tir cadré, une victoire 2-1, trois points! Voilà le bilan du FC Lucerne en ce dimanche après-midi et non, il n'y a pas de faute de frappe: les hommes de Mario Frick ont bien marqué deux fois en ne cadrant qu'un envoi en direction du but de Timothy Fayulu. Cette anomalie statistique s'explique par l'incroyable autogoal de Kreshnik Hajrizi à la 58e, lequel a trompé son gardien d'une reprise imparable et malheureuse sous la latte. Le pauvre défenseur central valaisan s'est d'abord pris la tête à deux mains, puis l'a cachée sous son maillot comme s'il voulait disparaître de la surface de la terre à ce moment précis. Le réconfort de Nias Hefti n'y changera rien: Lucerne venait de marquer le 2-0 et de prendre le large dans ce match.

Le bien malheureux Kreshnik Hajrizi se cache la tête. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Devant 10'618 spectatrices et spectateurs à la Swisssporarena, Sion a réalisé une partie cohérente, dans la lignée de son succès face à Zurich, mais ne s'est pas montré assez tranchant offensivement, comme souvent. Défensivement, la prestation n'a pas été mauvaise, mis à part le trou d'air de Nias Hefti à la 6e, lequel a permis à Severin Ottiger de déborder et de servir Adrian Grbic pour le 1-0 et, donc, la boulette phénoménale de Kreshnik Hajrizi à la 58e.

Anton Miranchuk encore une fois décisif

Lucerne menait alors 2-0 face à un adversaire volontaire, mais qui aurait pu être assommé par ce coup du sort. Alors, Sion au fond du bac, définitivement coulé dans cette partie après cet autogoal? Non, les Valaisans ont du caractère! Didier Tholot réagissait immédiatement en faisant entrer Dejan Sorgic et Théo Berdayes et en faisant sortir Mohcine Bouriga et Ilyas Chouaref, tous deux insuffisants ce dimanche après-midi. Le FC Sion revenait à 2-1 à la 65e, soit deux minutes après ce double changement, par la grâce d'une déviation subtile de la tête d'Anton Miranchuk consécutive à un centre vicieux de Kevin Bua. Le Russe monte en puissance, c'est un fait, lui qui est désormais décisif à chaque match. Lucerne, qui espérait une fin de match tranquille, devait donc déchanter. La dernière demi-heure allait être électrique!

Sion, qui a vu entrer Pajtim Kasami à la 76e, a tout donné pour aller chercher l'égalisation, mais n'y est pas parvenu. Les possibilités ont été là, pourtant, mais il a manqué un peu de qualité offensive, comme souvent, malgré tous les efforts d'un Benjamin Kololli encore une fois très actif et très influent dans le jeu de son équipe. Score final 2-1 et un écart qui se réduit d'un point avec Grasshopper, qui a pris un point la veille à Lausanne (2-2).

Un retour au Parc Saint-Jacques, déjà

Prochaine étape pour les Valaisans, un déplacement très compliqué au Parc Saint-Jacques samedi prochain, sur la pelouse d'un FC Bâle face auquel ils viennent d'ailleurs de s'incliner lourdement dans le même stade (4-1). Le hasard du calendrier, décidément très compliqué pour les Valaisans en ce début d'année. Les résultats ne parlent pas pour eux, avec quatre défaites en quatre déplacements. A Tourbillon, le bilan est bien meilleur: une défaite contre Grasshopper, un nul spectaculaire contre Servette, un succès contre Zurich.