Kreshnik Hajrizi a commencé par souffrir en début de match face à la vitesse de Jemy Sida ce samedi face à Servette (2-0), avant de monter en puissance au fil de la rencontre. Hélas, il a dû sortir sur blessure à la 79e, touché au genou. De quoi faire craindre le pire à Didier Tholot.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Comme toujours quand il s'apprête à raconter une anecdote face aux médias, Didier Tholot marque une très légère pause, le temps de la réflexion. Ce qui se joue dans la tête de l'entraîneur du FC Sion est très clair: s'il dévoile un pan de l'intimité du vestiaire, prend-il le risque de trahir un secret? Parfois, il arrive qu'il se ravise au dernier moment, estimant que le moment n'est pas opportun. Ce samedi, peu avant minuit, après la victoire méritée de son équipe face à Servette (2-0), il a pris comme toujours les quelques secondes nécessaires, puis a décidé qu'il pouvait y aller. Le thème: Kreshnik Hajrizi.

Une longue liste de contrariétés

Le défenseur central droit du FC Sion est en effet un sujet de discussion depuis quelques semaines en Valais. D'abord parce qu'il a cruellement manqué à une défense beaucoup trop friable en son absence pour blessure, puis parce que son retour a coïncidé, et ce n'est pas un hasard, à la solidité retrouvée du FC Sion. Sa sortie à la pause à Cham en Coupe de Suisse n'était qu'une précaution, mais, depuis, il a accumulé les contrariétés. Un autogoal à Lucerne, suivi d'une expulsion avec l'équipe nationale du Kosovo. Puis, ce samedi face à Servette, une sortie sur blessure à la 79e, alors qu'il est resté un long moment au sol en se tenant le genou.

Une pique sous la douche

Alors, que se sont dit les deux hommes dans le secret du vestiaire? «C'était même sous la douche», a précisé Didier Tholot dans un sourire, avant de lâcher le morceau. «Je lui ai demandé s'il comptait finir un match un jour!», l'a chambré l'entraîneur du FC Sion, provoquant les rires de l'assemblée, comme ceux de son défenseur. «Il l'a bien pris, ça va!».

La victoire du FC Sion a bien sûr largement contribué à la bonne humeur générale, mais la blessure du défenseur central pourrait venir assombrir ce tableau. «On a vu tout de suite que le genou avait tourné. J'ai revu les images bien sûr et on espère désormais que ce ne soit pas trop grave», a prié Didier Tholot, lequel a vu son défenseur central monter en puissance dans ce derby victorieux face à Servette (2-0) après vingt premières minutes très compliquées face à la vitesse de Jemy Sida.

Il a souffert pendant vingt minutes

L'attaquant de 19 ans, petit gabarit très vif, a en effet tourmenté le défenseur central sierrois, dont la vitesse n'est pas la qualité première. Les accélérations du jeune attaquant venu du Havre ont fait souffrir Kreshnik Hajrizi, lequel a même perdu un ballon ultra-chaud à la 8e. Sans l'intervention décisive d'Anthony Racioppi, et de la précipitation de Jemy Sida, Sion se serait retrouvé mené d'entrée. Et Diider Tholot n'aurait peut-être pas eu le sourire en fin de match.

Mais le fait est que Kreshnik Hajrizi a trouvé les solutions au fil de la première période pour contrer les qualités de vitesse de son jeune adversaire et a pu imposer petit à petit sa supériorité physique dans les duels. Le tableau aurait été idyllique sans cette torsion du genou à la 79e qui fait craindre le pire au FC Sion.