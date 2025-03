Didier Tholot: «Il faut avoir un peu plus de cul»

La poisse poursuit le FC Sion, mais le club valaisan reste optimiste et soudé pour la suite du championnat. Et pour cause: les Sédunois s'apprêtent à affronter successivement leurs principaux concurrents dans la course au maintien.

L'heure de vérité approche pour Didier Tholot et le FC Sion. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Le FC Sion a-t-il organisé un concours du plus bel autogoal?» La question d'un confrère à Kevin Bua peut faire sourire, mais elle illustre bien la situation que traverse actuellement le FC Sion. Lors des deux dernières rencontres, à Lucerne dimanche dernier (2-1) et à Bâle ce samedi (2-0), Timothy Fayulu a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à la suite de déviation malencontreuse de l'un de ses coéquipiers.

Après Kreshnik Hajrizi, c'est Benjamin Kololli qui s'est «illustré» d'une tête imparable, permettant aux Bâlois d'ouvrir la marque (2-0). «On n'est jamais maudit en football. Il faut passer outre. Il y a des moments où tu as plus de réussite et d'autres où tu en as moins. C'est clairement un passage dans lequel on en a moins. Mais il faut faire avec», réagit, fataliste et bien impuissant face à ces situations, Didier Tholot.

Sion avait pourtant bien débuté

Le technicien bordelais l'est également quand ses attaquants ne parviennent pas à conclure des situations nettes de but. Au Parc Saint-Jacques, c'est Théo Berdayes qui aurait pu mettre son équipe sur la bonne voie dès la troisième minute de jeu. Mais l'international suisse M21 voyait sa frappe, trop molle, être captée sans difficulté par Marwin Hitz. A elle seule, cette occasion résume bien les quinze premières minutes des Valaisans, lesquels se montraient volontaires et déterminés, récupérant plusieurs ballons haut sur le terrain, mais sans réussite dans les 30 derniers mètres adverses.

«On a fait un bon début de match. On est bien en jambes, bien positionnés. On les met en difficulté. On a une occasion, on peut en avoir une deuxième. Et puis sur un ballon anodin, tu encaisses», regrette Didier Tholot, bien conscient que cette ouverture du score a compliqué la suite de la rencontre de son équipe.

«Il faut avoir un peu plus de cul»

«Tu sais que si tu les mets dans les meilleures dispositions chez eux, avec leur public, c'est difficile. Quand tu en prends deux, tu essaies de revenir avec tes armes, mais c'est compliqué contre une équipe qui a un niveau certainement supérieur au nôtre», analyse-t-il, tout de même content de voir ce terrible calendrier (Bâle, Lugano, Servette, Young Boys, Zurich, Lucerne) pour son équipe se terminer la semaine prochaine.

«Des matches qui correspondent plus à notre championnat vont arriver.» En effet, après la réception de Lugano dimanche prochain, le FC Sion (9e) se déplacera à Zurich pour y affronter Grasshopper (11e), avant de voir Yverdon (10e) et Winterthour (12e) lui rendre visite à Tourbillon. «Je ne dis pas que cela va être plus facile, mais on aura trois matches à la maison sur les quatre prochains. Et on sait qu'on est meilleurs chez nous», fait remarquer Didier Tholot, lequel espère que son équipe aura «un peu plus de cul» à l'avenir.

Retour d'Ali Kabacalman face à Lugano

Le technicien français, qui connaît bien le contexte sédunois, sait que son avenir se jouera sur ses matches. Lui et son staff pourraient toutefois devoir affronter cette série de rencontres, qui pourrait accélérer la réussite de sa mission maintien en Super League, sans Pajtim Kasami. Le milieu a en effet dû quitter la pelouse quelques minutes seulement après son entrée en jeu pour ajouter encore au malheur des Valaisans. «Il a une douleur à la cuisse», fait savoir son entraîneur, lequel a dû composer un milieu inédit à Bâle en raison des absences d'Ali Kabacalman (suspendu) et Baltazar (encore absent pour blessure).

L'ancien attaquant pourra cependant compter sur le retour de maitre à jouer à mi-terrain face aux Tessinois dimanche prochain. Mais aussi sur le reste de son groupe, lequel assure être toujours aussi soudé malgré sa mauvaise passe. «On ne fait qu'un et on est convaincus que ça va tourner. Il faut juste continuer à travailler et garder cette mentalité positive», assure Kevin Bua.