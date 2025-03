Il n'y a pas qu'en Suisse que la course au titre est serrée et passionnante! Dans d'autres ligues européennes aussi, les équipes de tête sont proches les unes des autres. Tour d'horizon.

1/10 En Espagne aussi, c'est serré : Barcelone et le Real Madrid sont actuellement à égalité de points en tête du classement. Photo: Anadolu via Getty Images

Björn Lindroos

La Super League se trouve dans la course au titre la plus brûlante de son histoire. Les quatre premières équipes ont le même nombre de points et l'écart avec la 8e place n'est que de six points. Mais il n'y a pas qu'en Suisse que le peloton de tête est regroupé.

LaLiga

En Espagne, c'est une lutte à trois entre géants qui s'annonce. Barcelone et le Real Madrid sont actuellement à égalité de points en tête, tandis que l'Atlético Madrid se tient en embuscade un point derrière. Le Barça doit encore affonter les deux clubs de la capitale. Le derby madrilène s'est terminé début février sur le score de 1-1.

LaLiga 2

Une ligue en dessous, c'est encore plus passionnant. La deuxième ligue espagnole offre presque des conditions de Super League. Seuls trois points séparent la première et la sixième place du classement. Le leader Elche et son poursuivant, le Real Oviedo, sont à égalité de points en tête. Les deux premières équipes sont directement promues dans la division supérieure, les places 3 à 6 jouent un tour de promotion pour le troisième ticket en Liga. Pour le moment, il s'agit de Santander, Huesca, Mirandes et Levante.

Série A

L'Italie peut également se réjouir d'une course au titre passionnante. Lors de la dernière journée, l'Inter de Yann Sommer a pris la tête du classement au Napoli et compte désormais un point d'avance. Samedi, Naples sera le théâtre d'une lutte au sommet entre les deux équipes. L'Atalanta se trouve en embuscade avec trois points de retard sur le leader.

2ème ligue allemande

Chaque année, le championnat allemand de deuxième division offre le meilleur du suspense. Et cette saison encore, la lutte pour la montée sera chaude jusqu'à la fin. Le HSV, avec le Suisse Miro Muheim, est actuellement en tête du classement avec un point d'avance sur Cologne et trois sur Kaiserslautern. Derrière, Magdebourg, Düsseldorf et Paderborn sont trois à avoir le même nombre de points et sont encore à fond dans la course à la promotion avec trois points de retard sur la deuxième place. Deux équipes sont directement promues, la troisième doit passer par un barrage.

Primeira Liga (Portugal)

Derby lisboète pour le titre! Le Benfica de Zeki Amdouni et le Sporting sont actuellement à égalité de points en tête de la Primeira Liga portugaise. Encore plus fort: les deux rivaux se retrouveront face à face lors de l'avant-dernière journée!