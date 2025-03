1/5 Ce fut un match très disputé au Letzigrund entre le FC Zurich et Young Boys. En duel: Zachary Athekame d'YB (à gauche) et Mounir Chouiar (à droite). Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Joël Hahn

59e minute du thriller entre Zurich et YB jeudi en Coupe. Menés 1-2 mais en supériorité numérique, les Bernois poussent pour égaliser. L’occasion se présente enfin. Joël Monteiro adresse un centre tendu depuis le flanc gauche. Le ballon traverse la surface et atterrit dans les pieds de Zachary Athekame. Sans hésiter, le défenseur déclenche une reprise parfaite qui surprend Yanick Brecher.

Le but... et le silence

Zachary Athekame lève les bras, le regard illuminé. Il file vers le corner, attendant ses coéquipiers. Mais personne ne vient. Seule une poignée de main rapide d’Alan Virginius. Pas d’explosion de joie, pas d’accolades. Une égalisation vue comme une simple étape. Le capitaine Loris Benito l’explique sans détour: «L’équipe passe avant tout. Bien sûr, nous sommes heureux pour lui, mais la victoire prime.»

Un bref regard vers le public, puis Zachary Athekame baisse la tête et repart en trottinant. Son premier but en jaune et noir, un but décisif, mais dans une solitude inattendue.

Après le coup de sifflet final, il ne s’en formalise pas. «Je suis très heureux. J’ai attendu ce moment longtemps et marquer dans un tel match, c’est énorme.» Et cette célébration avortée? Il en rit: «On voulait absolument aller chercher la victoire. Je ne leur en veux pas.»

Une étoile montante

Né à Genève d’origine nigériane, Zachary Athekame fait ses classes dans les clubs de la région, puis à Xamax, avant de signer à YB en décembre 2023. Prêté à Neuchâtel jusqu’à l’été 2024, il intègre progressivement l’effectif bernois. Avec 18 apparitions en Super League et huit en Ligue des champions, il devient un parallèle un cadre des M21 de la Nati.

Son but contre Zurich symbolise son ascension. Peut-être qu’un jour, après une autre réalisation, il sera porté en triomphe par ses coéquipiers. Mais ce jeudi soir, son premier but restera gravé dans l’histoire: essentiel, marquant, mais sans célébration.