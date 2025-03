Le FC Sion se saborde à Bâle et concède la défaite

Timothy Fayulu a une nouvelle fois été battu par un de ses coéquipiers. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Comme à Lucerne dimanche dernier (revers 2-1), le FC Sion s'est saboté en offrant des buts à ses adversaires. Alors que Kreshnik Hajrizi avait envoyé un ballon anodin dans la lucarne de Timothy Fayulu à la Swissporarena, ce dimanche, c'est Benjamin Kololli qui, de la tête sur un centre venu de la gauche, faisait trembler ses propres filets (17e).

Un but certes involontaire, mais qui venait mettre un coup certain derrière la tête des Valaisans. Le deux à zéro, tombé à la 25e de la patte gauche de Xherdan Shaqiri, décidait lui déjà de l'issue de la rencontre. Et là encore, cette réussite tombait à la suite d'un cadeau des Sédunois, lesquels laissaient le numéro dix bâlois seul à 18 mètres. Dominik Schmid ne déviait pas la passe en profondeur qui lui était destinée et elle pouvait terminer au fond. Les Rhénans rentraient ainsi au vestiaire avec deux buts d'avance (pour un expected goal de 0.09) en n'ayant pas réellement cadré la moindre frappe.

Le FC Sion aurait dû ouvrir la marque

Une réussite totale qui tranche forcément avec celle de Didier Tholot et ses joueurs (Ali Kabacalman était suspendu, et son absence a pesé). Ces derniers auraient toutefois pu s'éviter cette issue défavorable. Ou au moins poser de gros problèmes aux Bâlois en ouvrant le score dès la troisième minute de jeu, lorsque Théo Berdayes se présentait seul face à un Marwin Hitz tout heureux de voir la faiblesse de la frappe du Valaisan.

Si cette opportunité était la seule véritablement dangereuse des Sédunois lors du premier acte, elle illustrait bien leur bon premier quart d'heure, marqué par plusieurs récupérations hautes et une belle agressivité sur le porteur de balle. Mohcine Bouriga faisait d'ailleurs trembler les filets bâlois à la 7e, mais la réussite de l'attaquant marocain était annulée pour un hors-jeu de quelques centimètres d'Anton Miranchuk. La tournure de la rencontre, une nouvelle fois contre le FC Sion.

Changement de joueurs, pas du scénario

Au retour des vestiaires, le FCB décidait de continuer à pousser pour trouver le but du KO. Albian Ajeti pensait en être l'auteur, mais sa réussite était annulée pour une faute de main préalable de Philip Otele (54e). Dans la foulée ou presque, Didier Tholot se décidait à effectuer trois changements pour redonner de l'élan à son équipe. Benjamin Kololli, Anton Miranchuk et Mohcine Bouriga laissaient ainsi leur place à Théo Bouchlarhem, Pajtim Kasami (touché la cuisse et ressorti à la 72e) et Dejan Sorgic.

Sauf que ces trois changements n'apportaient pas l'impulsion souhaitée par le staff valaisan et les Rhénans, sous un maillot spécial pour célébrer carnaval, pouvaient continuer à maîtriser la rencontre sans trop se mettre en danger. Il fallait en effet attendre la 76e, des pieds de Théo Berdayes dans un angle trop fermé espérer tromper Marwin Hitz, pour voir les Sédunois se mettre pour la première fois en évidence. La plus belle opportunité allait toutefois tomber grâce à Dejan Sorgic, au moment où les Bâlois levaient le pied, mais la frappe de l'attaquant touchait le haut de la barre transversale.

En plus de rester sans victoire en Super League à Bâle, le FC Sion concède un deuxième revers consécutif qui pourrait peser sur son moral. Prochain rendez-vous pour les Valaisans, la réception de... Lugano dimanche prochain (16h30).