Sion a perdu 100% de ses matches à l'extérieur en 2025. Voici pour les chiffres bruts, qui doivent être tempérés par la qualité des adversaires rencontrés: Lugano, Bâle, YB et Lucerne! Or, voilà que pour son cinquième déplacement de l'année, le FC Sion doit se rendre... au Parc Saint-Jacques, y affronter le meilleur effectif du championnat pour la deuxième fois en à peine un mois! Le 26 janvier, les Bâlois s'étaient imposés 4-1 et, ce samedi à 18h, il faudra essayer de faire mieux. «Ce sont les joies du calendrier... On ne rencontre que des gros en ce début d'année», s'étonne Didier Tholot, qui ne cache pas que le bilan comptable n'est pas bon. «Mais seul YB nous a vraiment marché dessus. Même à Bâle, on perd 4-1 en craquant en deuxième période, mais j'ai revu le match, on n'est pas si loin. La rencontre aurait pu tourner autrement», assure l'entraîneur du FC Sion.

«Ce petit truc, il faut aller le chercher»

Sion n'est pas loin, mais Sion perd trop souvent en 2025, puisque les Valaisans ne comptent pour l'heure que quatre points en sept rencontres disputées, tous remportés à Tourbillon. «Les matches basculent sur pas grand chose, mais ces détails, il faut aller les chercher. On l'a encore vu cette semaine en Coupe de Suisse, la différence entre victoire et défaite est minime. Mais ce petit truc, il faut aller le chercher, on ne va pas nous l'offrir. Le constat, aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas été capables de faire tourner ces détails en notre faveur.»

GC, Winterthour et Yverdon à la suite!

Quelle est donc la clé? Comme toujours en football, il n'y a pas de miracle. «Individuellement et collectivement, il faut en faire plus. Tout n'est pas à jeter», assure Didier Tholot, qui espère que le FC Sion sera capable de prendre des points avant d'affronter à la suite le triptyque GC, Winterthour et Yverdon, les trois équipes qui sont derrière lui aujourd'hui. Après Bâle, les Valaisans recevront Lugano et il serait bon d'avoir un peu de marge sur les «trois du bas».

«Evidemment qu'à aller à Bâle, c'est compliqué. Est-ce qu'on est capables de le faire? J'y crois, bien sûr. Il faudra être très solides défensivement et très réalistes offensivement», explique Didier Tholot, qui devra faire sans Ali Kabacalman, suspendu. «Il fait un bon début d'année, une bonne saison. Mais il n'est pas là, on ne va pas se plaindre toute la journée, il faut faire sans lui, on a des solutions.» Liam Chipperfield a repris l'entraînement, tandis que Baltazar est en rééducation et devrait être disponible d'ici quinze ou vingt jours. La bonne nouvelle: Noé Sow s'est entraîné normalement depuis une semaine, avec l'intensité demandée, et est à disposition.

Cinq défenseurs centraux pour deux places

«J'ai du monde maintenant, des choix à faire. C'est très bien. L'enjeu, c'est de trouver des complémentarités et ça ne se fait pas en une semaine. Mais on avance», assure Didier Tholot, qui a désormais cinq centraux à disposition: Kreshnik Hajrizi, Gora Diouf, Reto Ziegler, Federico Barba et Noé Sow. L'un d'entre eux pourrait-il monter d'un cran ce samedi pour combler l'absence d'Ali Kabacalman et de Baltazar? Pas impossible. Devant aussi, le technicien français cherche la bonne formule. Mohcine Bouriga, Ilyas Chouaref, Dejan Sorgic, Théo Berdayes, Dejan Djokic... Aucun de ces joueurs ne s'est rendu indispensable en ce début d'année, mais chacun a une chance de démarrer la partie.

Sion a des joueurs offensifs en développement

Didier Tholot n'est-il pas frustré de constater qu'aucun joueur ne se détache offensivement cette saison? «Non, c'est notre réalité. On a de jeunes joueurs en attaque, je mets Dejan Sorgic un peu à part, qui apprennent, qui font des erreurs, qui gagnent de l'expérience. Ces joueurs doivent passer par des étapes de confiance et d'autres de doute. On est obligés de faire ainsi. On n'a pas de joueur capable de débloquer une situation tout seul, comme Bâle avec Kevin Carlos ou YB avec Chris Bedia ou Cédric Itten, mais par contre on a des joueurs de qualité qui peuvent apprendre de leurs erreurs et qui peuvent faire une carrière intéressante», répond l'entraîneur du FC Sion, qui n'hésite jamais à rappeler que le FC Sion est néo-promu en Super League. Et que le seul et unique objectif de la saison est le maintien.

Une précision qui peut s'avérer utile tant pour les supporters, qui sont cependant dans leur immense majorité très lucides à ce sujet, que pour son président...