Servette doit laisser sa frustration au Wankdorf

Frustré par une main litigieuse non sifflée avant le troisième but de Young Boys, Servette a laissé éclater sa colère après sa défaite 3-1 au Wankdorf. Mais il devra vite tourner la page: Plzen arrive mercredi pour un choc capital sur le plan européen.

Bastien Feller Journaliste Blick

Battu 3-1 au Wankdorf face à Young Boys pour sa première journée de championnat, Servette s'est montré passablement agacé en fin de rencontre. Notamment Jérémy Frick, qui semble préposé aux matches de championnat, même si son entraîneur n'a une nouvelle fois rien infirmé ni confirmé, et Thomas Häberli, sur la touche, après le troisième but bernois, signé Alan Virgnius (84e). Réussite qui assurait les trois points aux joueurs de la capitale alors que les espoirs grenat de rentrer avec un nul étaient toujours vivants.

«Il y a une énorme main juste avant le but. C’est une grosse merde pour nous. 3 à 1, ce n’est pas la même chose que 2 à 1», se plaignait le portier servettien, au micro de Blue alémanique. Ce dernier confiait même être convoqué dans le vestiaire de l'arbitre de la rencontre, Luca Piccolo, pour évoquer cette scène.

Plzen, c'est déjà mercredi

Reste que cette réussite a été validée, les ralentis confirmant ou ne montrant pas que Gregory Wüthrich prolongeait le ballon vers Filip Ugrinic. Que ce soit de la tête ou de la main. Servette doit donc laisser sa frustration au Wankdorf et rapidement se tourner vers la venue de Plzen à Genève mercredi (21h). Match qui sera le plus important de son début de saison.

Car après son succès chanceux 1-0 en Tchéquie mardi dernier, le club du bout du lac entend bien valider sa qualification pour le troisième tour qualificatif pour la prochaine Ligue des champions, synonyme d'assurance d'être européen cet automne. Il faudra batailler face à la formation de Miroslav Koubek. Et c'est là que le déplacement de Berne samedi peut aider.

Servette doit retenir le positif

Comme lors de la deuxième mi-temps très compliquée passée à Plzen, les Genevois se sont montrés très solidaires, même à dix contre onze dès la 8e minute de jeu, et ont fait preuve de beaucoup de caractère. «Je trouve qu'on a vraiment bien défendu, on était solide en bloc», réagissait Théo Magnin, lequel a dû faire preuve d'adaptabilité en passant du couloir droit de la défense à celui de gauche à la suite de l'expulsion de Bradley Mazikou.

Autre point positif à retenir et retenu par Thomas Häberli: les premières minutes en match officiel du milieu défensif Lamine Fomba (90 minutes de jeu), qui a alterné très bon et très mauvais au Wankdorf, et de l'ailier Ablie Jallow (23), qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Les jeunes comme Loun Srdanovic, entré à la 20e, Tiemoko Ouattara (67e) et Keyan Varela (81e) ont également pu continuer à «emmagasiner de l'expérience». «Tout cela est très positif, tout comme le nouveau but inscrit par Samuel (ndlr: Mraz)», ajoute-t-il. Pour la petite histoire, l'attaquant slovaque a même inscrit son deuxième but en deux tirs cadrés pour Servette. Nul doute que les Grenat espèreront le voir mercredi à nouveau transformer chacune de ses tentatives.