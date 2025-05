Voici ce qu'il faut savoir sur le barrage

1/7 En barrage, le 11e de Super League, Grasshopper, affronte ... Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Julian Sigrist

Quel est le format de la rencontre?

Contrairement à la Coupe, les barrages se disputent en matches aller et retour. La première manche aura lieu mardi, la seconde vendredi (toutes deux à 20h30). Le score cumulé des deux rencontres détermine le vainqueur. Comme en Super League – et contrairement à la Challenge League – l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) est utilisée. Il n’y a pas de règle du but à l’extérieur.

Que se passe-t-il en cas d’égalité?

Les mêmes règles que dans les compétitions européennes s’appliquent. Si, après 180 minutes de jeu, aucune équipe ne s’est imposée, une prolongation de deux fois 15 minutes est disputée. Si l’égalité persiste, une séance de tirs au but départage les deux formations.

Quelles équipes s’affrontent?

Pour la deuxième saison depuis la réforme du format de la Super League, le 11e de l’élite affronte le 2e de Challenge League. Comme l’an passé, Grasshopper Club Zurich doit défendre sa place parmi les meilleurs. Son adversaire est le FC Aarau, qui a laissé filer la promotion directe après une fin de saison décevante.

Où se disputent les rencontres?

Le stade du Letzigrund, où évolue habituellement GC, n’est pas disponible en raison d’un concert. Ces dernières semaines, le club zurichois a donc dû chercher une solution de repli. Un match à huis clos dans un autre stade avait même été envisagé. Finalement, c’est le Cornaredo à Lugano qui a été retenu – avec la présence du public. Le match retour se jouera au Brügglifeld, à Aarau.

Des billets sont-ils encore disponibles?

Le lieu du match aller n’a été officialisé que vendredi matin, ce qui fait que de nombreux billets sont encore disponibles pour la rencontre à Lugano. L’entrée est gratuite pour les abonnés de GC, tandis que les autres spectateurs doivent s’acquitter de dix francs. Le match retour à Aarau affiche déjà complet depuis mardi.

Qui retransmet les rencontres?

Après avoir diffusé tous les matchs de Super League et de Challenge League cette saison, la chaîne payante Blue assurera également la retransmission des deux matchs de barrage. Aucune diffusion n’est prévue sur une chaîne gratuite.

Qu’en est-il des avertissements?

Depuis l’automne 2019, les cartons jaunes accumulés durant la saison régulière sont annulés avant les barrages. Les joueurs n’ont donc pas à craindre une suspension pour un simple avertissement, que ce soit à l’aller ou au retour. En revanche, une expulsion – pour un second carton jaune ou un rouge direct – lors du match aller entraîne une suspension pour le retour.